برگزاری نشست «هوش مصنوعی و بازتعریف حرفه طراحی گرافیک»

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست تخصصی «هوش مصنوعی و بازتعریف حرفه طراحی گرافیک» به همت انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران و همزمان با سالروز تأسیس این انجمن، روز یکشنبه ۶ مهر ۱۴۰۴ از ساعت ۱۷ تا ۲۰ در سالن شهناز خانه هنرمندان ایران برگزار خواهد شد.

هدف از برگزاری این نشست، بررسی تهدیدها، چالش‌ها و تأثیرات هوش مصنوعی بر بازار کار و هویت حرفه‌ای طراحان، شناسایی فرصت‌ها و کاربردهای ابزارهای هوش مصنوعی در فرآیند دیزاین، معرفی ابزارهای کاربردی مرتبط با طراحی گرافیک و در نهایت دعوت به سیاست‌گذاری صنفی در این حوزه است.

این نشست شامل یک پنل گفتگو با حضور میثم روشنی (پژوهشگر و مدرس دانشگاه)، محمد سلیمی (طراح گرافیک)، محمدرضا حقیری (مهندس هوش مصنوعی) و حامد بیدی (دبیر همایش) و همچنین یک کارگاه آموزشی یک‌ساعته با تدریس سعید حق‌زارع (طراح موشن‌گرافیک) خواهد بود. در پایان برنامه نیز بیانیه رسمی انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران درباره سیاستگذاری صنفی در عصر هوش مصنوعی ارائه خواهد شد.

تمامی شرکت‌کنندگان علاوه بر گواهی حضور، اشتراک رایگان یک‌ماهه «هوشک» (شامل GPT-۵، Gemini، Claude و ...) و اشتراک سه‌ماهه «مانی» (ابزار هوش مصنوعی تولید تصویر) دریافت خواهند کرد.

علاقه‌مندان برای ثبت نام می‌توانند به نشانی www.evand.com/igds مراجعه کنند. بنیاد ممیز، خانه هنرمندان ایران، مجتمع طراحی و چاپ کوفا، استارتاپ هوشک و استارتاپ مانی از حامیان این رویداد هستند.