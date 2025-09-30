به گزارش خبرنگار مهر، علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران، در همایش «نبرد حقوقی جنایات بین‌المللی» با گرامیداشت یاد شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و مردم بی‌گناهی که مظلومانه به شهادت رسیدند، بر ضرورت پیگیری حقوقی این جنایات تأکید کرد.

وی گفت: کارشناسان و مسئولان حقوقی نقش اساسی در پیگیری‌های بین‌المللی بر عهده دارند و مرکز وکلای قوه قضاییه به‌عنوان جامعه حقوقدان کشور، امروز با علم و دانش حقوقی خود در صحنه حضور دارد.

القاصی افزود: وکلای این مرکز به‌عنوان مدافعان حقوق مردم و جامعه، با تمام ظرفیت و به‌صورت مخلصانه پای کار آمده‌اند تا از ملت و کشور در برابر جنایات وحشیانه دفاع کنند.

خبر در حال تکمیل…