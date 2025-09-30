  1. جامعه
  2. قضایی و حقوقی
۸ مهر ۱۴۰۴، ۹:۵۹

همایش «نبرد حقوقی جنایات بین‌المللی» برگزار شد

همایش «نبرد حقوقی جنایات بین‌المللی» با حضور مسئولان قضایی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران، در همایش «نبرد حقوقی جنایات بین‌المللی» با گرامیداشت یاد شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و مردم بی‌گناهی که مظلومانه به شهادت رسیدند، بر ضرورت پیگیری حقوقی این جنایات تأکید کرد.

وی گفت: کارشناسان و مسئولان حقوقی نقش اساسی در پیگیری‌های بین‌المللی بر عهده دارند و مرکز وکلای قوه قضاییه به‌عنوان جامعه حقوقدان کشور، امروز با علم و دانش حقوقی خود در صحنه حضور دارد.

القاصی افزود: وکلای این مرکز به‌عنوان مدافعان حقوق مردم و جامعه، با تمام ظرفیت و به‌صورت مخلصانه پای کار آمده‌اند تا از ملت و کشور در برابر جنایات وحشیانه دفاع کنند.

خبر در حال تکمیل…

مهدیه حسن نائینی

