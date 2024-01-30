نخبگان حقوقی کشور پیگیر جنایات رژیم صهیونیستی باشند

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن عبدلیانپور، در جلسهای که به منظور محکومیت و طرح شکواییه علیه رژیم صهیونیستی تشکیل شده بود، افزود: مرکز وکلا اقدامات مؤثر و همیشگی جهت حمایت از فلسطین داشته است و امروز با حضور وکلای مجرب و ارسال شکواییه به مرکز دیوان دادگستری بینالمللی (ICC) گام دیگری در حمایت از مردم مظلوم غزه برداشته میشود.
وی با تاکید بر اثرگذاری اقدامات رسمی و حقوقی در صحنههای بینالمللی بیان کرد: نخبگان حقوقی کشور اقدامشان بار و اثرگذاری دارد و میتواند توجه افکار عمومی جهان را به سمت جنایات رژیم ظالم صهیونیستی و محکومیت آن ارجاع دهد.
وی ادامه داد: از همین جهت ما در اقدامات و پیگیریهای خود همانطور که رهبر انقلاب مطرح کردند مسبب و حامی اصلی این جنایات یعنی آمریکا را مسئول میدانیم و در شکواییههایی که امروز تنظیم و ارسال میشود این موضوع را مورد توجه قرار خواهیم داد.
عبدلیانپور به کیفیت شکواییههای تنظیمی از سوی وکلا اشاره کرد و گفت: با توجه به تمهیدات در نظر گرفته شده، از ۵ شکواییه برتر که از استانداردهای حقوقی برخوردار باشد تقدیر به عمل خواهد آمد و جوایز ارزندهای به وکلای منتخب اهدا خواهد شد.
نظر شما