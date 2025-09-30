به گزارش خبرگزاری مهر، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس، تصاویری از نسخه‌ای نفیس و با آرایه ها و تزئینات بسیار زیبا از مثنوی معنوی مولوی را در سایت این کتابخانه قرار داده است.

این نسخه که در گنجینه کتابخانه مجلس با شماره ۴۳۲، نگهداری می‌شود و در جلد دوم فهرست کتابخانه، صفحه ۲۵۲ معرفی شده است؛ به خط نستعلیق خوشنویس، نقاش و ادیب معروف دوره قاجار، محمد داوری فرزند وصال شیرازی است. در نسخه یاد شده رقم وی به تاریخ ۱۲۸۰ و ۱۲۸۱ قمری درج شده است.

نکته جالب این است که به گفته مرحوم یوسف اعتصامی (پدر پروین اعتصامی)، این نسخه به واسطه حسن خط و امتیاز تذهیب و تزئین و زیبایی جلد، یکی از نسخ نادره نفیس است. دو صفحه دیباچه هر یک محتوی سه دایره زرین به خط نسخ، دارای شش سرلوح بسیار ممتاز، حواشی دو ورق اول مرصع سازی، هر صفحه شامل شش ستون و ۳۳ سطر مجدول و دارای کمند، عنوان ها به لاجورد و شنگرف و آب طلا و سفیدآب و سبز، جلد روغنی دورو تزئینی و دارای دو مجلس تصویر است.