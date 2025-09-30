خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- مرضیه عالی پور هفشجانی: رشته محیط‌بانی یکی از مهم‌ترین و حساس‌ترین حوزه‌های مرتبط با حفظ منابع طبیعی و حیات‌وحش کشور است. در شرایطی که بحران‌های زیست‌محیطی روزبه‌روز گسترده‌تر می‌شوند، نقش محیط‌بانان به‌عنوان مدافعان بی‌ادعای طبیعت بیش از پیش برجسته شده است.

محیط‌بانان با حضور در مناطق حفاظت‌شده، جنگل‌ها، مراتع و زیستگاه‌های جانوری، وظیفه‌ای خطیر بر عهده دارند؛ از مقابله با شکار غیرمجاز گرفته تا پیشگیری از تخریب منابع طبیعی. این مسئولیت‌ها نه‌تنها نیازمند دانش تخصصی، بلکه مستلزم تعهد، شجاعت و عشق به طبیعت است.

با وجود اهمیت این رشته، چالش‌های متعددی پیش‌روی محیط‌بانان قرار دارد؛ از کمبود امکانات و تجهیزات گرفته تا نبود حمایت‌های قانونی کافی در برابر خطراتی که جان آن‌ها را تهدید می‌کند. این مسائل باعث شده تا توجه رسانه‌ها و افکار عمومی به وضعیت محیط‌بانان افزایش یابد.

در سال‌های اخیر، تلاش‌هایی برای ارتقای جایگاه رشته محیط‌بانی در نظام آموزشی و اجرایی کشور صورت گرفته است. ایجاد دوره‌های تخصصی، جذب نیروهای جوان و آگاه، و تقویت همکاری میان نهادهای دولتی و سازمان‌های مردم‌نهاد از جمله اقدامات مؤثر در این زمینه بوده‌اند.

راه‌اندازی رشته محیط‌بانی در هنرستان‌های چهارمحال و بختیاری؛ تربیت نسل آینده حافظان طبیعت

محسن کریمی، مدیرکل حفاظت محیط‌زیست چهارمحال و بختیاری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اهمیت تربیت نیروهای متخصص در حوزه محیط‌بانی گفت: فعالیت در حوزه محیط‌زیست نیازمند توانایی‌های جسمی و روحی خاصی است. محیط‌بان باید بتواند در دل طبیعت فعالیت کند و در عین حال از نظر روانی نیز آمادگی حضور در ساختار اداری را داشته باشد.

وی افزود: برای جذب نیروهای مستعد، باید از میان دانش‌آموزان علاقه‌مند، افرادی را انتخاب کنیم که شرایط لازم را دارند. این افراد طی سه سال دوره متوسطه دوم در هنرستان، آموزش‌های تخصصی محیط‌بانی را دریافت می‌کنند و پس از آن می‌توانند در آزمون‌های استخدامی شرکت کرده و در صورت قبولی، به‌عنوان محیط‌بان وارد مجموعه محیط‌زیست شوند.

کریمی با اشاره به اجرای این طرح در استان گفت: در مرحله نخست، دو هنرستان در استان انتخاب شدند که به دلیل استقبال بیشتر، رشته محیط‌بانی در یکی از هنرستان ها راه‌اندازی شد. برای پذیرش هنرجو، آزمون عملی تخصصی برگزار می‌شود که شامل تست‌های ورزشی، مصاحبه روان‌شناسی، بررسی پزشکی و گفت‌وگو با نمایندگان حوزه‌های تخصصی یگان حفاظت است.

مدیرکل محیط‌زیست استان درباره زیرساخت‌های آموزشی اظهار کرد: زیرساخت‌های لازم برای آموزش فراهم شده و اساتید این رشته از میان نیروهای باسابقه و متخصص محیط‌زیست انتخاب شده‌اند. همچنین تجهیزات آموزشی از منابع مختلف تأمین شده و آموزش‌های میدانی در مناطق طبیعی استان برگزار می‌شود. در مواردی که کمبود وجود دارد، از ظرفیت صنایع و خیرین برای تأمین امکانات استفاده می‌کنیم.

وی خاطرنشان کرد: این طرح پیش‌تر در استان‌های خوزستان، فارس، اردبیل و مازندران اجرا شده بود و چهارمحال و بختیاری پنجمین استان کشور است که رشته محیط‌بانی را راه‌اندازی کرده است. اجرای این طرح به‌صورت سالانه بررسی می‌شود و در صورت استقبال و وجود ظرفیت‌های استخدامی، ادامه خواهد یافت.

راه‌اندازی رشته محیط‌بانی در هنرستان‌های چهارمحال و بختیاری اقدامی استراتژیک است

بهمن خدادادی مدیر کل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری با اشاره به اهمیت توسعه رشته‌های مهارتی در نظام آموزشی کشور، اظهار داشت: بر اساس اسناد بالادستی از جمله سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و احکام برنامه هفتم توسعه، مکلف هستیم تا پایان این برنامه به توسعه متوازن رشته‌های تحصیلی دست یابیم.

وی افزود: یکی از سیاست‌های اصلی وزارت آموزش و پرورش، حرکت به سمت تقویت مهارت‌های فردی دانش‌آموزان و توسعه رشته‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش است. در همین راستا، راه‌اندازی رشته محیط‌بانی در هنرستان‌های استان، اقدامی استراتژیک و منطبق با ظرفیت‌های طبیعی و زیست‌محیطی چهارمحال و بختیاری محسوب می‌شود.

خدادادی با اشاره به ظرفیت‌های طبیعی استان از جمله رشته‌کوه‌های زاگرس، منابع طبیعی گسترده و جاذبه‌های گردشگری، خاطرنشان کرد: ضرورت ایجاد رشته محیط‌بانی در استان به‌وضوح احساس می‌شود و این رشته می‌تواند نقش مؤثری در تربیت نیروی متخصص و حفظ محیط زیست ایفا کند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان با تأکید بر لزوم هدف‌گذاری منطقی در توسعه این رشته، تصریح کرد: نباید به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که با مازاد نیروی تربیت‌شده مواجه شویم. هدف‌گذاری‌ها باید بر اساس اطلس آموزشی و مطالعات آمایشی منطقه‌ای و با توجه به علاقه‌مندی دانش‌آموزان صورت گیرد.

وی در ادامه با اشاره به حمایت‌های قانونی و تأکیدات رئیس جمهور مبنی بر همکاری همه دستگاه‌های اجرایی با آموزش و پرورش، گفت: حل بسیاری از مسائل کشور از مسیر آموزش و پرورش می‌گذرد و اگر تعلیم و تربیت در رأس قرار گیرد، بسیاری از مشکلات قابل حل خواهد بود.

خدادادی در پایان ابراز امیدواری کرد که با امضای تفاهم‌نامه مشترک میان آموزش و پرورش و اداره‌کل محیط زیست استان، بتوانیم در آینده‌ای نزدیک نیروی انسانی متخصص مورد نیاز حوزه محیط‌بانی را تربیت و در خدمت توسعه پایدار استان قرار دهیم.

به گزارش خبرنگار مهر، راه‌اندازی رشته محیط‌بانی در هنرستان‌های چهارمحال و بختیاری، گامی مؤثر در مسیر تربیت نیروهای متخصص و متعهد برای حفاظت از منابع طبیعی کشور به‌شمار می‌رود.

این اقدام نه‌تنها زمینه‌ساز ارتقای دانش تخصصی در میان نسل جوان است، بلکه با ایجاد پیوند میان آموزش و نیازهای اجرایی، می‌تواند آینده‌ای روشن برای محیط‌زیست رقم بزند.

استمرار این طرح، نیازمند حمایت نهادهای مسئول، ارزیابی دقیق ظرفیت‌های استخدامی و مشارکت اجتماعی در تأمین زیرساخت‌هاست. اگر این مسیر با دقت و برنامه‌ریزی ادامه یابد، شاهد شکل‌گیری نسلی خواهیم بود که با دانش، تجربه و انگیزه، حافظان واقعی طبیعت ایران خواهند بود.