به گزارش خبرنگار مهر، بهمن خدادادی بعد از ظهر دوشنبه در نشست مشترک با مسئولان وزارت آموزش و پرورش، اداره‌کل محیط زیست استان و جمعی از مدیران شهرستان خانمیرزا، با اشاره به اهمیت توسعه رشته‌های مهارتی در نظام آموزشی کشور، اظهار داشت: بر اساس اسناد بالادستی از جمله سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و احکام برنامه هفتم توسعه، مکلف هستیم تا پایان این برنامه به توسعه متوازن رشته‌های تحصیلی دست یابیم.

وی افزود: یکی از سیاست‌های اصلی وزارت آموزش و پرورش، حرکت به سمت تقویت مهارت‌های فردی دانش‌آموزان و توسعه رشته‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش است. در همین راستا، راه‌اندازی رشته محیط‌بانی در هنرستان‌های استان، اقدامی استراتژیک و منطبق با ظرفیت‌های طبیعی و زیست‌محیطی چهارمحال و بختیاری محسوب می‌شود.

خدادادی با اشاره به ظرفیت‌های طبیعی استان از جمله رشته‌کوه‌های زاگرس، منابع طبیعی گسترده و جاذبه‌های گردشگری، خاطرنشان کرد: ضرورت ایجاد رشته محیط‌بانی در استان به‌وضوح احساس می‌شود و این رشته می‌تواند نقش مؤثری در تربیت نیروی متخصص و حفظ محیط زیست ایفا کند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان با تأکید بر لزوم هدف‌گذاری منطقی در توسعه این رشته، تصریح کرد: نباید به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که با مازاد نیروی تربیت‌شده مواجه شویم. هدف‌گذاری‌ها باید بر اساس اطلس آموزشی و مطالعات آمایشی منطقه‌ای و با توجه به علاقه‌مندی دانش‌آموزان صورت گیرد.

وی در ادامه با اشاره به حمایت‌های قانونی و تأکیدات ریاست محترم جمهوری مبنی بر همکاری همه دستگاه‌های اجرایی با آموزش و پرورش، گفت: حل بسیاری از مسائل کشور از مسیر آموزش و پرورش می‌گذرد و اگر تعلیم و تربیت در رأس قرار گیرد، بسیاری از مشکلات قابل حل خواهد بود.

خدادادی در پایان ابراز امیدواری کرد: با امضای تفاهم‌نامه مشترک میان آموزش و پرورش و اداره‌کل محیط زیست استان، بتوانیم در آینده‌ای نزدیک نیروی انسانی متخصص مورد نیاز حوزه محیط‌بانی را تربیت و در خدمت توسعه پایدار استان قرار دهیم.