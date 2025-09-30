به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، مستند «هولاین در ایران» به کارگردانی هادی آفریده، جایزه Screen Tourism جشنواره بین‌المللی Travel Film Awards اسپانیا را از آن خود کرد.

این جشنواره با شعار «گردشگری و تحول پایدار»، میزبان فیلم‌هایی از سراسر جهان بود که به موضوعات سفر، تجربه‌های انسانی و ارتباط با طبیعت می‌پردازند.

مراسم اختتامیه جشنواره روز ۲۹ سپتامبر (هفتم مهر) در بارسلونا و در سالن تاریخی سینما Girona برگزار شد.

مستند «هولاین در ایران» علاوه بر کسب جایزه Screen Tourism، دیپلم افتخار و تندیس جشنواره را نیز دریافت کرد. همچنین، کنگره گردشگری و تاریخی اسپانیا از هادی آفریده برای حضور در کنگره فیلم و گردشگری اسپانیا ۲۰۲۶ دعوت کرد؛ رویدادی معتبر در حوزه سینما و گردشگری پایدار.

این مستند با پرداختن به سفر هانس هولاین به ایران در دهه ۵۰ و بررسی آثار معماری ایران، به ویژه نگاه هنرمندانه او در طراحی موزه آبگینه تهران می‌پردازد. «هولاین در ایران» گفتگویی میان گذشته و اکنون برقرار می‌کند و تلاش دارد پلی میان فرهنگ ایرانی و مخاطبان جهانی بسازد.

«هولاین در ایران» تولید مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی است.