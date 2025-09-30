  1. هنر
۸ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۲۴

«هولاین در ایران» از اسپانیایی‌ها جایزه گرفت

«هولاین در ایران» از اسپانیایی‌ها جایزه گرفت

مستند «هولاین در ایران» ساخته هادی آفریده از جشنواره اسپانیایی جایزه گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، مستند «هولاین در ایران» به کارگردانی هادی آفریده، جایزه Screen Tourism جشنواره بین‌المللی Travel Film Awards اسپانیا را از آن خود کرد.

این جشنواره با شعار «گردشگری و تحول پایدار»، میزبان فیلم‌هایی از سراسر جهان بود که به موضوعات سفر، تجربه‌های انسانی و ارتباط با طبیعت می‌پردازند.

مراسم اختتامیه جشنواره روز ۲۹ سپتامبر (هفتم مهر) در بارسلونا و در سالن تاریخی سینما Girona برگزار شد.

مستند «هولاین در ایران» علاوه بر کسب جایزه Screen Tourism، دیپلم افتخار و تندیس جشنواره را نیز دریافت کرد. همچنین، کنگره گردشگری و تاریخی اسپانیا از هادی آفریده برای حضور در کنگره فیلم و گردشگری اسپانیا ۲۰۲۶ دعوت کرد؛ رویدادی معتبر در حوزه سینما و گردشگری پایدار.

این مستند با پرداختن به سفر هانس هولاین به ایران در دهه ۵۰ و بررسی آثار معماری ایران، به ویژه نگاه هنرمندانه او در طراحی موزه آبگینه تهران می‌پردازد. «هولاین در ایران» گفتگویی میان گذشته و اکنون برقرار می‌کند و تلاش دارد پلی میان فرهنگ ایرانی و مخاطبان جهانی بسازد.

«هولاین در ایران» تولید مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی است.

ندا زنگینه

