  1. هنر
  2. سینمای ایران
۱۳ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۳۸

«ستار الکلاسیکو» به میلان می‌رود

«ستار الکلاسیکو» به میلان می‌رود

مستند «ستار الکلاسیکو» ساخته هادی شریعتی به بخش مسابقه چهل و سومین جشنواره فیلم‌های ورزشی میلان راه پیدا کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، «ستار الکلاسیکو» ساخته هادی شریعتی در چهاردهمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های ورزشی ایران جایزه بهترین مستند ورزشی را دریافت کرده و در تازه ترین حضور بین المللی خود به بخش مسابقه چهل و سومین جشنواره فیلم‌های ورزشی میلان راه یافته است.

این فیلم درباره یک سوارکار ماهر است که مسائل و دردسرهایی دارد. جشنواره فیلم های ورزشی میلان از ۱۵ تا ۱۹ مهر در شهر میلان برگزار می شود.

«ستار الکلاسیکو» تولید مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی است. هادی شریعتی مستندهای «سایه سلطان»، «سارا»، «پروانه‌ها» و ... را کارگردانی کرده است.

کد خبر 6611936
ندا زنگینه

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها