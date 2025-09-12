  1. هنر
  2. سینمای ایران
۲۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۵۲

نمایش ۲ مستند از کامران شیردل به مناسبت روز ملی سینما

به مناسبت روز ملی سینما ۲ مستند «پیکان» و «تنهایی اول» از کامران شیردل در مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی نمایش داده می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، مستندهای «پیکان» و «تنهایی اول» ساخته کامران شیردل به مناسبت روز ملی سینما ساعت ۱۵ شنبه ۲۲ شهریور در سالن حقیقت مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی نمایش داده می‌شوند.

«پیکان» فیلم مشهور کامران شیردل، مستندی صنعتی و بی‌کلام از مراحل ساخت و تولید خودروی پیکان است. این فیلم ۲۲ دقیقه است.

«تنهایی اول» فیلم دیگر وی برنده جایزه جشنواره فیلم مستند فیکه پرتغال و موضوع آن درباره پیرمردی نگهبان در یک سایت انرژی خورشید در کیش است. این مستند ۱۸ دقیقه است.

در کارنامه کامران شیردل سینماگر ایرانی علاوه بر مستندهایی همچون «پیکان»، «تنهایی اول»، «اون شب که بارون اومد» و «تهران پایتخت ایران است»، فیلم «صبح روز چهارم» به عنوان یکی از مهمترین آثار داستانی موج نوی سینمای ایران دیده می‌شود.

تماشای مستندهای «پیکان» و «تنهایی اول» برای دوستداران سینمای مستند رایگان است.

کد خبر 6586756
ندا زنگینه

