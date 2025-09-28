  1. سلامت
  2. نظام سلامت
۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۴۷

ردپای تعارض منافع در مهاجرت پزشکان

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، ردپای تعارض منافع در نظام سلامت را تاثیرگذار در مهاجرت نخبگان پزشکی دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، عالیه زمانی کیاسری گفت: سیاست‌گذاران حوزه سلامت در دهه‌های اخیر دچار خطای راهبردی شده‌اند و این اشتباهات نه تنها اصلاح نشده، بلکه بعضاً تداوم یافته است و متأسفانه سیاست‌گذاری‌ها با تعارض منافع شدید شکل گرفته و از بین بردن آنها هیچ‌گاه به طور جدی در دستور کار قرار نگرفته است.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یادآور شد: نظام سلامت در بسیاری از موارد به جای اینکه در خدمت منافع عمومی باشد تبدیل به ابزاری برای تأمین منافع افراد خاص شده است و این نگاه باعث شده جامعه نخبگانی علوم پزشکی به‌تدریج از دانشگاه‌ها و مراکز درمانی خارج شود و این روند به خارج از کشور نیز کشیده شود.

وی با انتقاد از برخی راهکارهای نمایشی، گفت: به جای آنکه دنبال افزایش نمایشی ظرفیت دانشجویان پزشکی باشیم باید بپذیریم که مراکز آموزشی ما روزبه‌روز در حال خالی شدن از اساتید و متخصصان برجسته‌اند و بخشی از این نیروها نیز به خارج از کشور شیفت پیدا کرده‌اند و اگر نتوانیم به‌صورت جدی حمایت‌های مادی و معنوی ایجاد کنیم، این روند تشدید می‌شود.

زمانی کیاسری با اشاره به ادعاهای برخی مسئولان مبنی بر افزایش حقوق‌ها و تعرفه‌ها، تصریح کرد: ادعای افزایش تعرفه یا حقوق در برخی حوزه‌ها در واقع اختلاف معناداری ایجاد نکرده است و جذابیت مادی واقعی که بتواند فرد متخصص را نگه دارد، وجود ندارد.

وی همچنین از عملکرد سازمان نظام پزشکی نیز انتقاد کرد و افزود: این سازمان اغلب به جای انجام مأموریت‌های حمایتی واقعی، صرفاً به دنبال دستیابی به قدرت در انتخابات و مجامع بوده و به دغدغه‌های مادی و معنوی جامعه پزشکی توجه لازم را نداشته است.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به روند خطرناک تصمیم‌گیری در نظام سلامت، تأکید کرد: در حال حاضر در بسیاری از سطوح اجرایی، منافع قبیله‌ای و شخصی بر منافع مردم و بیماران غلبه کرده و متأسفانه خردورزی و رفتار شرافتمندانه در این فضا کمرنگ شده است.

وی تصریح کرد: رئیس‌جمهور که خود از بدنه نظام سلامت است باید توجه ویژه‌ای به تعارض منافع در سطح ملی و استانی داشته باشد و وزارت بهداشت و سازمان تأمین اجتماعی باید از ابزارهایی برای افراد خاص خارج شوند و در خدمت مردم و بیماران باشند؛ ما باید از فاز شعار خارج شویم و شفاف، نظارتی، و بدون تعارف وارد اصلاح ساختار سلامت کشور شویم چرا که روند فعلی، مهاجرت نخبگان را به شدت افزایش خواهد داد.

حبیب احسنی پور

