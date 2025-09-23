خبر خوش برای کارشناسان علوم آزمایشگاهی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، عالیه زمانی کیاسری، از پیگیری‌های صورت گرفته برای صدور شماره نظام و پروانه اشتغال کارشناسان علوم آزمایشگاهی خبر داد و افزود: این موضوع به صورت جدی در دستور کار کمیسیون بهداشت و درمان مجلس قرار دارد و تاکنون رایزنی‌ها و اقدامات مهمی در این راستا انجام شده است.

وی با اشاره به درخواست‌های مکرر کارشناسان علوم آزمایشگاهی برای نظام‌مند شدن وضعیت شغلی خود، تاکید کرد: کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با نگاه مثبت به این مطالبه و با هدف تقویت جایگاه حرفه‌ای این گروه، موضوع را از طریق رایزنی با وزارت بهداشت و به‌ویژه معاونت درمان آن وزارتخانه پیگیری کرده است.

زمانی‌کیاسری با بیان اینکه در نشست اخیر با معاون درمان وزارت بهداشت، این موضوع به طور جدی مورد بحث قرار گرفته است، ادامه داد: مقرر شد نامه‌ای با نظر مساعد معاون درمان به واحد حقوقی وزارت بهداشت ارسال شود تا پس از طی فرآیندهای قانونی، مکاتبه رسمی برای تعیین تکلیف صدور شماره نظام و پروانه اشتغال کارشناسان علوم آزمایشگاهی با سازمان نظام پزشکی انجام شود.

وی با تأکید بر لزوم برخورداری کارشناسان علوم آزمایشگاهی از شماره نظام و پروانه اشتغال، گفت: در حال حاضر بسیاری از رشته‌های حوزه علوم پزشکی از جمله پزشکان، دندانپزشکان، داروسازان، پرستاران، کارشناسان اتاق عمل، هوشبری و فیزیوتراپی دارای شماره نظام و پروانه فعالیت هستند و کارشناسان علوم آزمایشگاهی نیز به حق انتظار دارند از جایگاه قانونی و حرفه‌ای مشابه برخوردار شوند.

رئیس کمیته آموزش علوم پزشکی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس افزود: این اقدام، علاوه بر ارتقای منزلت شغلی کارشناسان آزمایشگاه، از چند جنبه دارای اهمیت است؛ نخست آنکه شفافیت در فرآیند ارائه خدمات به بیماران ایجاد می‌شود و مشخص خواهد شد که چه فردی مسئول انجام دقیق هر بخش از خدمت آزمایشگاهی است دوم اینکه از به‌کارگیری افراد فاقد صلاحیت در مراکز آزمایشگاهی، به‌ویژه در بخش خصوصی، جلوگیری می‌شود.

وی با اشاره به برخی گزارش‌های نگران‌کننده در این زمینه تصریح کرد: متأسفانه در برخی مراکز، افرادی با مدارک غیرمرتبط و حتی دیپلم بدون آموزش تخصصی لازم در جایگاه کارشناسان آزمایشگاه مشغول به کار هستند که این موضوع سلامت بیماران را تهدید می‌کند و اعتماد عمومی به نظام سلامت را کاهش می‌دهد؛ در این رابطه صدور شماره نظام پزشکی برای کارشناسان علوم آزمایشگاهی، برای بیماران جنبه حمایتی دارد و باعث صیانت از جایگاه شغلی و حرفه‌ای این قشر متخصص می‌شود.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ابراز امیدواری کرد که با همراهی وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشکی و مجلس، فرآیند اجرای این مطالبه مهم به‌زودی نهایی شود.