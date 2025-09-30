اعزام ۴۴ نفر از ایتام و محسنین بندرعباسی به اردوی زیارتی مشهد مقدس

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی زارعی، رئیس کمیته امداد منطقه یک بندرعباس با اعلام این خبر اظهار کرد: کمیته امداد منطقه یک بندرعباس با مشارکت و هم افزایی خیرین و جمعیت امام رضایی ها، تعداد ۴۴ نفر از افراد خانواده های ایتام و محسنین تحت حمایت این نهاد را به اردوی زیارتی مشهد مقدس اعزام کرده است.

زارعی با بیان اینکه زائرین این کاروان های اعزامی زیارت اولی ها بودند که به زیارت امام رضا (ع) مشرف شدند، افزود: برای اعزام این تعداد از زیارت اولی ها، بالغ بر ۲۵۰ میلیون تومان از محل کمک های خیرین، جمعیت امام رضایی ها و اعتبارات حوزه امور فرهنگی این نهاد هزینه شده است.

رئیس کمیته امداد منطقه یک بندرعباس ضمن تشکر و قدردارنی از همه خیرین و همکاری مؤثر جمعیت امام رضایی ها، بیان داشت: از ابتدای سال جاری تا کنون، این دومین اردوی زیارتی مشهد مقدس می باشد که با مشارکت خیرین و جمعیت امام رضایی ها جهت فرزندان ایتام و محسنین این اداره برگزار گردیده است.