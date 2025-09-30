  1. دین و اندیشه
  2. اسلام در جهان
۸ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۲۲

پایان نخستین مسابقات سراسری حفظ موضوعی قرآن در عراق

نخستین مسابقات سراسری حفظ موضوعی قرآن عراق به همت دارالقرآن آستان حسینی در کربلا به کار خود پایان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این مسابقات در مقر دارالقرآن آستان حسینی در جاده «بغداد کربلا» و با مشارکت شعبه‌های دارالقرآن در استان‌های بابل و دیوانیه برگزار شد.

وسام نذیر الدلفی، مسئول مرکز رسانه قرآنی آستان حسینی در این باره گفت: مرحله مقدماتی این رقابت با حضور ۲۰ شرکت‌کننده از آقایان و ۲۰ نفر از بانوان برگزار شد و در مرحله نهایی ۱۶ شرکت‌کننده زن و مرد که مرحله مقدماتی را پشت سر گذاشته بودند، حضور یافتند.

وی افزود: این مسابقات شامل دو آزمون بود؛ آزمون اول کتبی و با امتیاز (۴۰) و آزمون دوم شفاهی و مبتنی بر اجرا و تلاوت از حفظ قرآن با امتیاز (۶۰) بود و در پایان سه شرکت‌کننده در بخش آقایان و بانوان رتبه‌های برتر را کسب کردند.

الدلفی اظهار کرد: این مسابقات با مراسم ویژه تجلیل از برترین‌ها پایان یافت و نخستین تجربه در زمینه حفظ موضوعی قرآن بود و قرار است پس از موفقیت در این مرحله آزمایشی در دیگر شعب دارالقرآن آستان حسینی در عراق نیز برگزار شود.

بنا بر این گزارش، در بخش آقایان این رقابت «محمد یحیی جابر» از شعبه دیوانیه اول شد و «حیدر حمزه حسین» از گروه روشندلان شعبع بابل و «احمد حسن عباس» از شعبه دیوانیه به ترتیب دوم و سوم شدند.

همچنین «زهرا حسین علی»، «بتول اسعد عبدالزهره» و «نبأ عباس جاسم» هر سه از شعبه بابل در بخش بانوان مقام‌های اول تا سوم را کسب کردند.

کد خبر 6606919
سیده فاطمه سادات کیایی

برچسب‌ها

