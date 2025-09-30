قائم مقامان ذیحساب شهرداری تهران معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد آخوندی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران در سیصد و پنجاه و هشتمین جلسه شورا و در جریان انتخاب سه نفر از کارکنان شهرداری تهران به عنوان قائم مقامان ذیحساب، اظهار کرد: این افراد از کارکنان نمونه شهرداری و مورد اعتماد شورا برای نظارت بر امور هستند.

گفتنی است در این جلسه علیرضا لطفی، عزت الله احسانی و محمد علی عرب چوبدار به عنوان قائم مقامان ذیحساب شهرداری تهران انتخاب شدند.

در ادامه این جلسه برخی مفاد آیین نامه مالی و معاملاتی سازمان ها و شرکت های وابسته به شهرداری تهران برای دومین جلسه متوالی مورد بررسی قرار گرفت.