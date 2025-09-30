کاهش سنوات تحصیلی کارشناسی در دانشگاه ملی مهارت کلید خورد

به گزارش خبرگزاری مهر، سیزدهمین جلسه شورای برنامه ریزی آموزشی و درسی دانشگاه ملی مهارت با حضور غلامرضا زمانی رئیس دانشگاه ملی مهارت، کلباسی سرپرست معاونت آموزشی دانشگاه و سایر اعضای شورا دراتاق جلسات حوزه معاونت آموزشی برگزار شد.

محور اصلی این جلسه بررسی سیاست های برنامه ریزی آموزشی و درسی مقاطع مختلف در دانشگاه بود و مقرر شد؛ تا حصول نتیجه نهایی، این موضوع در دستورکار هر جلسه شورا قرار گیرد و نیز نسبت به تشکیل اتاق فکر در معاونت آموزشی با حضور خبرگان حوزه آموزش های فنی و حرفه ای اقدام شود.

همچنین با توجه به تأکیدات وزیر علوم، تحقیقات و فناوری مبنی بر کاهش سنوات تحصیلی در دوره کارشناسی پیوسته مقرر شد؛ با در نظر گرفتن مأموریت دانشگاه و با رویکرد مهارتی و کاربردی طرح توجیهی چند رشته کارشناسی پیوسته سه ساله تدوین و پس از طرح و تأیید شورای فوق، جهت اعلام نظر به دفتر برنامه ریزی آموزش عالی ارسال شود.