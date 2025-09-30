  1. حوزه و دانشگاه
  2. آموزش عالی
۸ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۱۱

کاهش سنوات تحصیلی کارشناسی در دانشگاه ملی مهارت کلید خورد

دانشگاه ملی مهارت با توجه به تأکیدات وزیر علوم مبنی بر کاهش سنوات تحصیلی در دوره کارشناسی پیوسته، طرح توجیهی چند رشته کارشناسی پیوسته سه ساله را با رویکرد مهارتی و کاربردی تدوین می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیزدهمین جلسه شورای برنامه ریزی آموزشی و درسی دانشگاه ملی مهارت با حضور غلامرضا زمانی رئیس دانشگاه ملی مهارت، کلباسی سرپرست معاونت آموزشی دانشگاه و سایر اعضای شورا دراتاق جلسات حوزه معاونت آموزشی برگزار شد.

محور اصلی این جلسه بررسی سیاست های برنامه ریزی آموزشی و درسی مقاطع مختلف در دانشگاه بود و مقرر شد؛ تا حصول نتیجه نهایی، این موضوع در دستورکار هر جلسه شورا قرار گیرد و نیز نسبت به تشکیل اتاق فکر در معاونت آموزشی با حضور خبرگان حوزه آموزش های فنی و حرفه ای اقدام شود.

همچنین با توجه به تأکیدات وزیر علوم، تحقیقات و فناوری مبنی بر کاهش سنوات تحصیلی در دوره کارشناسی پیوسته مقرر شد؛ با در نظر گرفتن مأموریت دانشگاه و با رویکرد مهارتی و کاربردی طرح توجیهی چند رشته کارشناسی پیوسته سه ساله تدوین و پس از طرح و تأیید شورای فوق، جهت اعلام نظر به دفتر برنامه ریزی آموزش عالی ارسال شود.

زهرا سیفی

