پلمب۲۱واحدصنفی کاشان به دلیل عدم رعایت شئونات اسلامی و بکارگیری اتباع

مهدی باقی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به منظور تشدید کنترل و نظارت بر فعالیت مجموعههای صنفی و ساماندهی محیط کسبوکار، طی روزهای اخیر یک طرح گسترده بازرسی در کاشان اجرا شد. این طرح با هماهنگی اتاق اصناف شهرستان و مأموران اداره نظارت بر اماکن عمومی پلیس برگزار شد و هدف آن، مقابله با تخلفات آشکار و پیشگیری از بینظمی در فضای اقتصادی و اجتماعی شهر عنوان گردید.
وی ادامه داد: بر اساس این عملیات، در مدت ۲ روز گذشته ۲ واحد صنفی تالار پذیرایی به دلیل عدم رعایت شئونات اسلامی تعطیل و پلمب شدند. همچنین ۹ واحد صنفی به منظور بیتوجهی به الزامات قانونی از جمله نداشتن پروانه کسب معتبر یا عدم رعایت مقررات ایمنی و بهداشت، مشمول تعطیلی شدند.
مسئول اداره نظارت بر اماکن عمومی کاشان گفت: در ادامه این طرح، ۶ واحد صنفی به علت استفاده از اتباع بیگانه فاقد مجوز قانونی کار، پلمب و پرونده تخلف آنان برای رسیدگی به مراجع قضایی ارجاع شد. علاوه بر این، در اقدامی کمسابقه، چهار واحد صنفی به دلیل کشف حجاب در محل کسب، پس از ثبت تخلف توسط مأموران انتظامی، تعطیل شدند.
ویا اشاره به جدیت پلیس و اتاق اصناف در برخورد با تخلفات، تأکید کرد: این اقدامها نهتنها در راستای اجرای قوانین جاری کشور بلکه برای حفظ امنیت اخلاقی، اجتماعی و اقتصادی محیط کسبوکار انجام میشود. وی افزود که طرحهای مشابه در هفتههای آینده نیز به صورت دورهای ادامه خواهد یافت و از شهروندان و صاحبان صنوف خواست تا با رعایت مقررات و احترام به الزامات قانونی، از تعطیلی کسبوکار خود جلوگیری کنند.
باقی تصریح کرد: نظارت مستمر بر صنوف یکی از ابزارهای مؤثر در کاهش تخلف و ارتقای کیفیت خدماترسانی به مردم است، و همکاری میان فعالان صنفی و دستگاههای اجرایی میتواند نقش مهمی در حفظ آرامش و نظم شهری ایفا کند.
