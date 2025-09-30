به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدعلی نجفی‌راد پیش از ظهر سه شنبه در آئین برگزاری رزمایش «همکلاسی مهربان» که با هدف توزیع بیش از هزار و ۲۰۰ بسته نوشت‌افزار بین دانش‌آموزان نیازمند برگزار شد، اظهار داشت: اهمیت آموزش و پرورش بر هیچ‌کس پوشیده نیست و همه نسبت به حساسیت این حوزه آگاهی کامل دارند.

وی افزود: رزمایش «همکلاسی مهربان» نمونه‌ای ارزشمند از همدلی و همکاری میان مردم و نهادهای مختلف برای تحقق عدالت اجتماعی و حمایت از دانش‌آموزان محروم به شمار می‌آید.

فرمانده سپاه ناحیه زنجان از مشارکت فعال چند واحد تولیدی استان در تامین بسته‌های نوشت‌افزار قدردانی کرد و گفت: این همکاری نشان‌دهنده حس مسئولیت‌پذیری و نوعدوستی عمیق این مجموعه‌ها است. نجفی‌راد تأکید کرد: آینده کشور به کسانی وابسته است که مسئولیت تربیت دانش‌آموزان و فرزندان ما را بر عهده دارند.

وی خاطرنشان کرد: پیشرفت‌های چشمگیر کشور در حوزه‌های علمی، نظامی، فناورانه، اقتصادی و فرهنگی، ریشه در خودباوری، استقلال‌طلبی و ایثارگری‌های دوران دفاع مقدس دارد که به‌صورت عمیق در جامعه ما نهادینه شده است.

فرمانده سپاه ناحیه زنجان یادآور شد: آینده ایران در گرو توجه ویژه به آموزش و پرورش و تربیت صحیح نسل جوان است و باید همه تلاش خود را برای فراهم کردن زمینه‌های رشد و تعالی آنان به کار گیریم.