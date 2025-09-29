ترویج فرهنگ عفاف و حجاب اولویت قرارگاه امام حسن عسکری (ع)

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی ملک شاهکویی عصر دوشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران ضمن اشاره به نقش مهم قرارگاه امام حسن عسکری در دستگاه‌های اجرایی استان، اظهار کرد: ما ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان را داریم که ساختار و تشکیلات منسجمی دارد و دستگاه‌های مختلف در حوزه فرهنگی و اجتماعی وظیفه دارند اما ما منتظر کسی نمی‌مانیم و خودمان به صورت میدانی و محلی وارد عمل شده‌ایم.

وی ادامه داد: در حال حاضر خانم‌هایی در نقاط مختلف شهر با حضور در معابر عمومی به تذکر امر به معروف و توزیع پوشش‌های مناسب همچون چادر، مقنعه و روسری می‌پردازند. بخشی از فعالیت‌های ما در روستاها و پایگاه‌های بسیج است و بخشی هم در مراکز درمانی و فروشگاه‌های تحت نظارت سپاه انجام می‌شود.

فرمانده سپاه نینوا گفت: این اقدامات به صورت ترکیبی و در همکاری با سایر دستگاه‌ها ادامه دارد.

وی افزود: در حوزه دانش‌آموزی، بسیج دانش‌آموزی، فرهنگیان و ادارات نیز با بسیج همکاری دارند و هر پاسدار به عنوان خدمتگزار به مسائل مربوط به عفاف و سلامت فرهنگی دانش‌آموزان توجه ویژه دارد.

ملک شاهکویی در مورد وضعیت تردد خودروها در مناطق حساس مانند النگدره گفت: مسئله بازگشایی یا محدودیت تردد خودروها در این مناطق، موضوعی است که باید در شورای تامین استان مطرح و تصمیم‌گیری شود و در آینده نزدیک تصمیم نهایی گرفته خواهد شد.

وی همچنین درباره تعطیلی تفرجگاه‌ها بعد از کرونا و وضعیت فعلی آنها گفت: پس از دوران کرونا، ورود به برخی تفرجگاه‌ها محدود شده بود، اما همه اقدامات ما در راستای حفظ سلامت و آرامش مردم است و طبق تصمیمات استاندار عمل خواهیم کرد.

وی تاکید کرد: قرارگاه امام حسن عسکری همچنان فعال است و برنامه‌های متنوع فرهنگی، اجتماعی و مقابله با آسیب‌های مرتبط با عفاف و حجاب را با قدرت دنبال می‌کند.