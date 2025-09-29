اضافه شدن ۲۰ دستگاه اتوبوس با جذب رانندگان جدید از اول مهرماه

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی حیدری در بازدید از سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری همدان با تقدیر از تلاش‌های مدیرعامل و کارکنان این سازمان، اظهار کرد: در ابتدای مهرماه و همزمان با بازگشایی مدارس شاهد تحمیل بار ترافیکی در برخی معابر شهر بودیم.

وی به اقدامات قابل تقدیر دستگاه‌های دخیل در جلوگیری از بروز مشکلات ترافیکی در روزهای ابتدایی مهرماه اشاره کرد و افزود: پلیس راهور، سازمان حمل و نقل بار و مسافر و سازمان کنترل ترافیک شهرداری اقدامات و تلاش‌های خوبی در ارائه خدمات و تسهیل تردد دانش‌آموزان، والدین، کارمندان و کسبه با هدف کاهش مشکلات ترافیکی داشتند.

رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای شهر همدان ادامه داد: با توجه به آغاز بازگشایی مدارس احتمالاً بار ترافیکی را تا نهم مهرماه در سطح برخی معابر خواهیم داشت و پس از آن ترددها بهتر خواهد شد.

حیدری با بیان اینکه امسال نسبت به سال گذشته بار ترافیکی در روزهای نخست بازگشایی مدارس قابل تحمل‌تر بود، اضافه کرد: با مدیریت خوب مباحث ترافیکی در این ایام التهابات و واکنش‌های اجتماعی ایجاد نشد.

وی در ادامه با اشاره به سرویس‌دهی برخی تاکسی‌داران به عنوان سرویس مدارس، تصریح کرد: این اقدام با مدیریت خطوط در ارائه خدمت به شهروندان انجام شده است و خطوط خالی از تاکسی نخواهد بود.

رییس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای شهر همدان ادامه داد: اتفاق خوب دیگر همزمان با بازگشایی مدارس اضافه شدن ۲۰ دستگاه اتوبوس به ناوگان حمل و نقل عمومی بود که این امر منجر به استفاده بیشتر شهروندان از این ناوگان و کاهش ترافیک شد.

حیدری با تأکید بر اینکه انضباط در سیستم موجب افزایش نظم در ارائه خدمت ناوگان به شهروندان می‌شود، خاطرنشان کرد: این امر موجب بهبود روند امورات شهروندان خواهد شد.

رضایی: وجود پلیس شهر در شهرداری لازمه رسیدگی به برخی تخلفات

نایب رئیس شورای اسلامی شهر همدان نیز با بیان اینکه ایجاد نظم و انضباط شهری و رضایت‌مندی شهروندان در حوزه مسئولیت سازمان حمل و نقل بار و مسافر مورد توجه است، یادآور شد: اقدامات این سازمان در راستای بهبود ناوگان و خدمات‌رسانی قابل تقدیر است.

علی رضایی با اشاره به بهبود رفتار برخی رانندگان تاکسی با شهروندان، خواستار توجه بیشتر به این موضوع شد و گفت: این حسن سلوک باید با تشویق از سوی سازمان حمل‌ونقل بار و مسافر همراه شود.

رضایی همچنین بر لزوم برگزاری دوره‌های آموزشی برای رانندگان تاکسی و اتوبوس به منظور بهبود نحوه برخورد با مسافران تأکید کرد و افزود: رفتار رانندگان با شهروندان و مسافران با این آموزش‌ها به شکل محسوسی بهبود خواهد یافت.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر همدان با انتقاد از وضعیت برخی ایستگاه‌های اتوبوس، گفت: متأسفانه بسیاری از ایستگاه‌ها رها شده‌اند و حتی شاهد پارک خودروهای شخصی در این مکان‌ها هستیم که باید به این موضوع رسیدگی شود.

رضایی با بیان اینکه حل اینگونه مشکلات نیازمند اقدام فوری است، افزود: شهرداری برای برخورد با تخلفات شهری باید از ظرفیت تشکیل پلیس شهر بهره گیرد.

پورسینا: سامانه اتوبوس‌یاب، آماده اجراست

مدیرعامل سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری همدان نیز با اشاره به ساماندهی سرویس مدارس قبل از بازگشایی مدارس، تصریح کرد: متأسفانه عدم همراهی مدیران برخی مدارس را در این خصوص شاهد هستیم.

سید صادق پورسینا با بیان اینکه سامانه اتوبوس‌یاب نیز آماده اجراست، ادامه داد: با راه‌اندازی این سامانه شهروندان تشویق به استفاده از حمل و نقل عمومی خواهند شد.

وی با اشاره به فعال بودن ۱۲۰ دستگاه اتوبوس در سطح شهر در مقطع کنونی، خاطرنشان کرد: از این تعداد ۱۷ دستگاه اتوبوس از بخش خصوصی است.