بدون مشارکت مردمی موفقیت در مقابله با اعتیاد ممکن نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، علی صادقی در جلسه کمیته توسعه مشارکتهای مردمی مبارزه با مواد مخدر استان افزود: با نگاهی عمیق به تجربههای گذشته در حوزه مقابله با اعتیاد، نقش کلیدی مردم در این مسیر مشخص می شود و در هر مقطعی که این موضوع با همراهی مردم بوده، نتایج خوبی هم در پی داشته است.
وی خاطرنشان کرد: هرگونه تلاش برای کاهش آسیبهای اجتماعی ناشی از مواد مخدر، بدون مشارکت فعال و مستمر مردم، محکوم به شکست خواهد بود.
صادقی با اشاره به ظرفیتهای گسترده سازمانهای مردمنهاد (سمنها)، تشکیل کمیتههای تخصصی را اقدامی ضروری برای انسجامبخشی به فعالیتهای پیشگیرانه دانست.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار زنجان گفت: همکاری میان دستگاههای اجرایی و نهادهای مدنی میتواند به همافزایی در اجرای برنامههای فرهنگی، آموزشی و اجتماعی منجر شود.
وی همچنین بر اهمیت آموزشهای هدفمند و برنامهریزی منسجم تأکید کرد و افزود: برای مقابله مؤثر با اعتیاد، باید از ظرفیت رسانهها، گروههای مرجع اجتماعی و چهرههای تأثیرگذار بهره گرفت تا آگاهی عمومی نسبت به خطرات مواد مخدر افزایش یابد.
صادقی تاکید کرد: استانداری زنجان از تمامی طرحها و برنامههای مردمی در این حوزه حمایت میکند و آماده است تا بسترهای لازم برای مشارکت گستردهتر جامعه را فراهم سازد.
نظر شما