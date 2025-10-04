به گزارش خبرنگار مهر، محسن صادقی، ظهر شنبه در جلسه شورای اجتماعی استان زنجان اظهار کرد: برای ۶ ماهه دوم در جلسات شورای اجتماعی به موضوعی پرداخته شود که گستره اجتماعی بیشتری دارد و اقدامات و دستاوردها مشخص شود.

وی با بیان اینکه در آمار تناقض، اغراق و عدم اتقان داریم، تصریح کرد: این تناقض موجب انحراف از آمار می‌شود که نمی‌توان تصمیمات درست اتخاذ کرد.

استاندار زنجان با تبریک هفته نیروی انتظامی یادآور شد: این نیرو اصلی‌ترین نهاد درگیر با موضوع آسیب‌های اجتماعی است و برنامه تکریم و تحلیل از پلیس باید در برنامه‌ها گنجانده شود.

وی با اشاره به اینکه مدیران یا کارشناس مسائل اجتماعی هستند و یا داده‌های کارشناسان را در اختیار دارند، گفت: نشاط اجتناعی نیازمند ارائه یک از مدل شادی است و باید با موضوعات نوین شادی را در جامعه دنبال کنیم.

صادقی با بیان اینکه نتوانستیم مرز شادی و مرثیه را جدا کنیم، تاکید کرد: باید مدلی ارائه دهیم که در تعارض با ارزش‌های دینی و ملی نباشد.

وی رویکرد مسئله‌محوری را بحث مبنایی در حوزه آسیب‌های اجتماعی خواند و گفت: در سکونتگاه‌های غیررسمی با آسیب‌های مختلفی مواجه هستیم و از طرف دیگر فرهنگ مهاجم به طور مستمر و برنامه‌ریزی شده روی نقاط قوت کشور و جوانان تمرکز کرده است.

استاندار زنجان با اشاره به فعالیت ۲۰۰ شبکه ماهواره‌ای فارسی‌زبان با تولید محتوا و هدف قرار دادن افکار جوانان عنوان کرد: امپراطوری رسانه با تولید و نشر شادی‌های کاذب به دنبال شکستن باورها و ارزش‌های دینی و ملی است.

وی با بیان اینکه این رسانه‌ها نجابت، صداقت و حیا را مستقیم مورد هدف قرار دادند، تصریح کرد: فرهنگ ایرانی‌ها مورد حمله قرار گرفته و قوی‌تر تهاجم نظامی است.

صادقی با تاکید بر اینکه هر کار فرهنگی نیاز به یک متولی دارد، اظهار کرد:در توسعه نشاط اجتماعی، فقط نمی‌خواهیم شادی گذرا و سرگرمی ایجاد کنیم بلکه پایداری، ماندگاری و فرهنگسازی اهداف مهمی است و اداره ارشاد باید متولی اصلی برنامه‌های فرهنگی قرار گیرد.

وی با بیان اینکه در حوزه شادی‌های مشروع عقب‌ماندگی داریم، تاکید کرد: همکاری همه دستگاه‌های اجرایی در تشکیل قرارگاه اجتماعی محلات با ساختار منسجم ضروری است.

استاندار زنجان عنوان کرد: ظرفیت تئاتر خیابانی، نقالی و پرده‌خانی که جزو هنرهای ملی است، برای شناساندن قهرمانان ملی و تقویت همبستگی به‌کارگیری شود و باید با برنامه‌های جهت‌دار و دارای محتوا فرصت‌سازی کنیم.

وی با تاکید بر حمایت از طرح‌های پژوهشی و فناورانه و برگزاری جشنواره‌ها و مسابقات استعدادیابی خاطرنشان کرد: اگر نیازهای جوانان را برآورده نکنیم فضا را برای بروز آسیب‌های دیگر باز می‌کنیم.