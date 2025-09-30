  1. استانها
  2. زنجان
۸ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۰۷

لطفی: ادارات زنجان روزهای پنج شنبه دورکار می شوند

لطفی: ادارات زنجان روزهای پنج شنبه دورکار می شوند

زنجان- معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری زنجان گفت: همه سازمان ها و دستگاه های اجرایی با رعایت شرایط قانونی در روزهای پنجشنبه دور کاری می شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن لطفی از اجرای مصوبه ششمین جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان در تاریخ ۶ مهرماه ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: به منظور کمک به مدیریت انرژی، کاهش ناترازی‌های موجود، ارتقای بهره‌وری و همچنین تحکیم خانواده، مصرف انرژی مدارس در روز های پنجشنبه، مقرر شد فعالیت اداری تمامی دستگاه‌های اجرایی، دانشگاه‌ها و بانک‌های دولتی و غیردولتی (به‌جز شعب منتخب)، به استثنای مراکز درمانی، امدادی و خدمات‌رسان، در روزهای پنجشنبه تا پایان آذرماه سال جاری به صورت دورکاری مدیریت شود.

لطفی افزود: دستگاه‌هایی که فاقد زیرساخت‌های لازم برای دورکاری هستند، استثناً موظف شدند برای رعایت قانون با مدیریت ساعات کاری در ایام فعال اداری، سقف ۴۴ ساعت کاری کارکنان در هفته را رعایت و مدیریت کنند.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری زنجان، تأکید کرد: این تصمیم با رأی حداکثری اعضای شورا و با هدف افزایش مدیریت ناترازی و حمایت از والدین شاغل و کاهش دغدغه‌های خانواده‌ها اتخاذ شده است و اجرای آن نیازمند همراهی و همکاری تمامی دستگاه‌هاست.

کد خبر 6606784

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها