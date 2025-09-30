مهدی هوشمندی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس توافق با سازمان نظام مهندسی تمامی افرادی که در محدوده های بازآفرینی اقدام‌به اخد مجوز مینمایند از تخفیف ۲۵ درصدی میبایست بهرمند شوند که لازم است ساکنین این محدوده ها در زمان مراجعه پیگیری لازم را داشته باشند.

وی ضمن اشاره به تخفیف ۵۰ درصدی در عوارض صدور پروانه ساختمانی در تمامی محدوده های هدف بازآفرینی کاشان ابراز کرد: افراد علاقه مند به احیای خانه ها یا ساکنین بافت های تاریخی نیز برای مرمت و تغییر کابری بناهای خود به تاسیسات گردشگری، طبق قانون حمایت در صورت تامین پارکینگ از معافیت ۱۰۰ درصدی برخوردار هستند.

مدیر دفتر بازآفرینی شهری کاشان با بیان اینکه در دهه های ۵۰ و ۶۰ شاید تنها ۵۰ اثر تاریخی برای بازدید گردشگران داشتیم تصریح کرد: امروزه با مرمت بافت های تاریخی تنها ۲۵۰ خانه تاریخی مرمت شده و یا در حال مرمت داریم که امکان اسکان و بازدید گردشگران با تجربه کسب آرامش و درک کیفیت زندگی گذشته در آن فراهم هست.

به گفته وی، باوجود تخریب بخش های قابل توجهی از بافت از دهه چهل تا دهه های ۶۰ و ۷۰ به دلایلی مثل تعریض معابر یا ساخت مجتمع های مسکونی و تجاری، اما باز هم کاشان نسبت به شهرهای هم تراز خود، بافت تاریخی منسجمی برای بازدید گردشگران دارد و اقدامات احیایی تنها منحصر به محلاتی مثل سلطان امیراحمد نبوده و خوشبختانه به دیگر محلات همچون سوریجان، سرپله، پشت عمارت، گریچه، سرفره، پاپک، سیقن، محتشم، میرنشانه، پنجه شاه، طاهر و منصور، تبریزیها و…و حتی به داخل بازار تسری پیدا کرده که بسیار جای امیدواریست.

هوشمندی نژاد خاطرنشان کرد: هدف از احیا تبدیل خانه ها فقط به موزه و اقامتگاه نیست، بلکه ایجاد شرایطی است که بافت جان تازه ای بگیرد و با بالارفتن کیفیت زندگی و آرامش روحی روانی، دیگران تشویق و رغبت به حضور در آن پیدا کنند.

وی با بیان اینکه مساحت منطقه تاریخی فرهنگی کاشان شامل ۵۰۰ هکتار می شود که ۴۱۱ هکتار آن بافت تاریخی است گفت: در حال حاضر حداقل ۱۰۰ میلیارد تومان بودجه این منطقه است که برای بدنه سازی، کف سازی، احیای گذرها و دیگر بخش های بافت هزینه می شود.

مدیر دفتر بازآفرینی شهری کاشان افزود: بدیهی است در مناطق دیگر همچون فین و راوند نیز محدوده ها و محوطه های تاریخی داریم که سالانه در حال ساماندهی است.

وی احیا و مرمت بخشی از محله آب انبار خان، کارگاه شعربافی گلچقانه مشهور به کارخانه بزرگ، عصارخانه سنتی کوی آیت الله مدنی (ره) و توسعه سرویس های بهداشتی بازار بزرگ در کنار کف سازی و بلوک فرش معابر مختلف در محلات پشت مشهد، صدره و سرفره، راه آهن، میدان کهنه از جمله فعالیت های شهرداری این منطقه برشمرد که در تعامل اداره میراث فرهنگی و ساکنین این بافت ها انجام می شود.

هوشمندی نژاد همچنین یادآور شد: طرح احیای قلعه جلالی هم یکی از مهم ترین پروژه های بافت تاریخی کاشان است که شهرداری با همکاری دانشگاه کاشان و میراث فرهنگی در حال انجام مطالعات اولیه آن است.

وی افزود: طرح هایی برای بهبود سیما و منظر بافت تاریخی از جمله مطالعات اولیه ی عمارت وقت و ساعت واقع در میدان سنگ و شناسایی مرز محلات شهر و سابقه نامگذاری معابر نیز توسط سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری در حال انجام است.