عبور موفق برق کشور از اوج بار ۷۷۵۰۰ مگاواتی تابستان

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدسعید میرشریفی ناظر عالی توانیر در شرکت‌های توزیع، با بیان اینکه وزارت نیرو در دولت چهاردهم برای جبران ناترازی موجود در صنعت برق دو راهکار کلی را در پیش گرفته است، اظهار کرد: یکی افزایش ظرفیت تولید برق از مسیرهای گوناگون ممکن و دیگری به طور موازی مدیریت میزان مصرف برق در بخش‌ها (تعرفه‌ها) ی مختلف، تا از این طریق میزان تأثیر ناترازی بر تأمین نیاز مصرف برق را به حداقل برساند. همانطور که اعلام گردید، طبق محاسبات دقیق و پیش‌بینی‌های روزهای باقی‌مانده از تابستان، ایران از روز اوج نیاز مصرف برق عبور کرده و حداکثر این مؤلفه در روز هفتم مرداد ۱۴۰۴ با مقدار حدود ۷۷۵۰۰ مگاوات (۳ درصد کمتر از سال قبل) طبق آمار رسمی اعلام شده به وقوع پیوسته است؛ یعنی وزارت‌نیرو در بخش برق با اقدامات وسیع و متنوع و نیز مدیریت و بهینه‌سازی مصرف توانسته از اوج نیاز مصرف در کشور بکاهد و آن را بین ساعات غیر اوج بهتر تقسیم و گامی در جهت تعادل (نزدیکی) حداقل و حداکثر بار کشور ایجاد کند. شاهد این نکته آنکه در عین کاهش اوج بار، کل انرژی مصرفی در کشور حدود ۴ درصد رشد را نسبت به سال قبل نشان می‌دهد. بر ان اساس باید به «روزهای بعد از اوج بار تابستانی صنعت برق» بپردازیم.

ناظر عالی توانیر در شرکت‌های توزیع با اشاره به اینکه حداقل ۳۵۰۰۰ مگاوات (حدود ۴۵ درصد) از بار تحمیلی به شبکه برق کشور را سیستم‌های سرمایشی ایجاد می‌کند، تاکید کرد: دما و رطوبت هوا که توأمان مؤلفه دمای احساسی را در محیط می‌سازند، نقش تعیین کننده‌ای در تعیین میزان نیاز مصرف و نیز پایداری شبکه سراسری دارند. با توجه به پیش‌بینی‌های هواشناسی کشور در اکثر قریب به اتفاق کشور دمای احساسی هوا دیگر قابل تحمل بوده و نظر به گزارشات واصله میدانی و سامانه‌ای، سیستم‌های سرمایشی به مرور رو به خاموشی رفته‌اند. این همان عاملی است که اوج نیاز مصرف کشور را در این روزها به حدود ۵۵۰۰۰ مگاوات یعنی ۲۲۵۰۰ مگاوات کمتر از حداکثر آن در تابستان رسانیده است. این روند ادامه دارد و طبق آنچه گفته شد تا حدود ۳۵۰۰۰ مگاوات کاهش را نیز تجربه خواهیم کرد. نکته دیگر آنکه اوج نیاز مصرف شبکه در شب از روز (برخلاف تابستان) پیشی گرفته و همین نکته نیز مؤید آنست که سیستم‌های سرمایشی خاموش و دمای هوا در کل قابل تحمل شده است.

او افزود: تعمیرات اساسی و نیمه اساسی واحدهای نیروگاهی کشور اصولاً هر ساله از شهریور آغاز و تا اوایل اردیبهشت سال بعد ادامه دارد و تراکم اقدامات در این خصوص در ماه‌های مهر و فروردین است. با توجه به روند فعلی نیاز مصرف در سال ۱۴۰۴ و پیش‌بینی آن در نیمه دوم، متوسط نیاز مصرف شبکه به طور خوش‌بینانه با ۵ درصد رشد نسبت به سال قبل، ۵۰۰۰۰ مگاوات خواهد بود. با وجود نیاز به تعمیر بیش از ۱۱۱۰۰۰ مگاوات واحد نیروگاهی در کل کشور، پیش‌بینی می‌شود یک سوم تعمیرات برنامه‌ریزی شده با این نیاز مصرف در عمل قابل اجرا نباشد.

میرشریفی تصریح کرد: درصورت عدم انجام کامل برنامه‌های تعمیراتی واحدهای نیروگاهی در مؤعد مقرر افزایش خرابی‌ها و خروج اضطراری واحدهای نیروگاهی محتمل است و مصداق آن افزایش قابل توجه نرخ خروج واحدهای نیروگاهی به خصوص نوع بخاری و آبی در سال جاری نسبت به سال گذشته (۱۴۰۳) بوده که به دلایل عدم امکان انجام کامل تعمیرات سالانه واحدها به علت نیاز مصرف بالا (به نسبت فصول سرد سال‌های قبل)، مشکلات تأمین کامل سوخت و محدودیت‌های شبکه بوده است.

ناظر عالی توانیر در شرکت‌های توزیع در پایان و با توجه به مطالب فوق گفت: در عین تلاش شبانه‌روزی صنعت برق برای هماهنگی بیشتر تا حل کامل مشکل تأمین سوخت فصول سرد و نیز رفع محدودیت‌های شبکه، لازم است نیاز مصرف شبکه برق کنترل شود که این امر با استمرار همکاری مردم در تمامی تعرفه‌ها در عین اتمام دورة اوج مصرف تابستانی مسیر خواهد بود. امید است، با این سه اقدام کلی بتوان عدم اجرای برنامه‌های تعمیراتی و نیز نرخ خروج اضطراری واحدهای نیروگاهی در فصول سرد را به حداقل برسانیم و در نتیجه با آمادگی بسیار بهتری هم از زمستان سال جاری با موفقیت عبور نماییم و هم به استقبال تابستان سال آتی برویم.