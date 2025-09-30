به گزارش خبرنگار مهر، سردار رضا بنی‌اسدی فر پیش از ظهر روز سه‌شنبه در نخستین همایش ملی روسای ادارات شهرستان‌ها و فرماندهان یگان حفاظت محیط زیست کشور در قم، محیط زیست را زیربنای اصلی توسعه پایدار کشور دانست و افزود: نقش‌آفرینی یگان‌های حفاظتی در صیانت از این سرمایه ملی، تضمین‌کننده منافع عمومی جامعه و سلامت نسل‌های آینده است.

وی با بیان اینکه یگان حفاظت محیط زیست یکی از سخت‌ترین و در عین حال مؤثرترین یگان‌ها در سطح کشور است، تصریح کرد: به واسطه ارتباط مستقیم با موضوعات زیست‌محیطی، این یگان نقش اساسی در حفظ سلامت جامعه و امنیت ملی دارد و فعالیت‌های آن فراتر از جلوگیری از تخلفات، پاسداری از منابع طبیعی و سرمایه‌های ملی کشور را در پی دارد.

فرمانده یگان‌های انتظامی و حفاظتی فراجا ادامه داد: بسیاری از یگان‌های حفاظتی هنوز از ساختارهای قانونی کامل برخوردار نیستند، اما محیط زیست نمی‌تواند معطل تصویب ساختار بماند و حضور نیروهای متخصص و آموزش دیده برای اجرای مستمر وظایف محوله ضروری است.

بنی‌اسدی فر با تأکید بر اهمیت آموزش‌های تخصصی گفت: تقویت آموزش‌ها نه تنها ضریب موفقیت در اجرای ماموریت‌ها را افزایش می‌دهد، بلکه میزان خسارت‌های جانی به محیط‌بانان را به حداقل می‌رساند و به عبارت دیگر، آموزش درست و به‌موقع، امنیت نیروها و اثربخشی عملیات را تضمین می‌کند.

وی همچنین نقش محیط زیست در تأمین امنیت غذایی، حفاظت از منابع طبیعی، مدیریت تغییر کاربری اراضی و صیانت از حوزه‌های آبخیزداری کشور را بسیار تعیین‌کننده دانست و خاطرنشان کرد: سازمان حفاظت محیط زیست در ارتباط مستقیم با بسیاری از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی است و همین امر ضرورت تقویت و ارتقای جایگاه یگان‌های حفاظتی را دوچندان می‌کند.

فرمانده یگان‌های انتظامی و حفاظتی فراجا در پایان تأکید کرد: تلاش‌های محیط‌بانان تنها محدود به جلوگیری از تخلفات نیست، بلکه حفاظت از سرمایه‌های ملی، سلامت جامعه و آینده کشور را در بر می‌گیرد و باید این جایگاه به‌درستی شناخته شده و حمایت‌های لازم برای ارتقای توان عملیاتی آنها فراهم شود.