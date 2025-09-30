  1. استانها
  2. قم
۸ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۵۴

یگان‌های حفاظت محیط زیستی از ساختارهای قانونی کامل برخوردار نیستند

قم- فرمانده یگان‌های انتظامی و حفاظتی فراجا گفت: بسیاری از یگان‌های حفاظتی هنوز از ساختارهای قانونی کامل برخوردار نیستند، اما محیط زیست نمی‌تواند معطل تصویب ساختار بماند.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار رضا بنی‌اسدی فر پیش از ظهر روز سه‌شنبه در نخستین همایش ملی روسای ادارات شهرستان‌ها و فرماندهان یگان حفاظت محیط زیست کشور در قم، محیط زیست را زیربنای اصلی توسعه پایدار کشور دانست و افزود: نقش‌آفرینی یگان‌های حفاظتی در صیانت از این سرمایه ملی، تضمین‌کننده منافع عمومی جامعه و سلامت نسل‌های آینده است.

وی با بیان اینکه یگان حفاظت محیط زیست یکی از سخت‌ترین و در عین حال مؤثرترین یگان‌ها در سطح کشور است، تصریح کرد: به واسطه ارتباط مستقیم با موضوعات زیست‌محیطی، این یگان نقش اساسی در حفظ سلامت جامعه و امنیت ملی دارد و فعالیت‌های آن فراتر از جلوگیری از تخلفات، پاسداری از منابع طبیعی و سرمایه‌های ملی کشور را در پی دارد.

فرمانده یگان‌های انتظامی و حفاظتی فراجا ادامه داد: بسیاری از یگان‌های حفاظتی هنوز از ساختارهای قانونی کامل برخوردار نیستند، اما محیط زیست نمی‌تواند معطل تصویب ساختار بماند و حضور نیروهای متخصص و آموزش دیده برای اجرای مستمر وظایف محوله ضروری است.

بنی‌اسدی فر با تأکید بر اهمیت آموزش‌های تخصصی گفت: تقویت آموزش‌ها نه تنها ضریب موفقیت در اجرای ماموریت‌ها را افزایش می‌دهد، بلکه میزان خسارت‌های جانی به محیط‌بانان را به حداقل می‌رساند و به عبارت دیگر، آموزش درست و به‌موقع، امنیت نیروها و اثربخشی عملیات را تضمین می‌کند.

وی همچنین نقش محیط زیست در تأمین امنیت غذایی، حفاظت از منابع طبیعی، مدیریت تغییر کاربری اراضی و صیانت از حوزه‌های آبخیزداری کشور را بسیار تعیین‌کننده دانست و خاطرنشان کرد: سازمان حفاظت محیط زیست در ارتباط مستقیم با بسیاری از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی است و همین امر ضرورت تقویت و ارتقای جایگاه یگان‌های حفاظتی را دوچندان می‌کند.

فرمانده یگان‌های انتظامی و حفاظتی فراجا در پایان تأکید کرد: تلاش‌های محیط‌بانان تنها محدود به جلوگیری از تخلفات نیست، بلکه حفاظت از سرمایه‌های ملی، سلامت جامعه و آینده کشور را در بر می‌گیرد و باید این جایگاه به‌درستی شناخته شده و حمایت‌های لازم برای ارتقای توان عملیاتی آنها فراهم شود.

