رویدادهای ورزشی موتور محرک گردشگری و نشاط اجتماعی

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سلیمانی ظهر سه‌شنبه در نشست شورای ورزش استان با بیان اینکه کرمانشاه از نظر زیرساخت‌های ورزشی و استعدادهای انسانی جایگاه ویژه‌ای در کشور دارد، اظهار داشت: وجود قهرمانان ملی، امکانات مناسب و شور و علاقه جوانان باعث شده این استان مستعد تبدیل شدن به یکی از قطب‌های ورزش کشور باشد.

وی با اشاره به تجربه موفق کرمانشاه در میزبانی رقابت‌های مهمی همچون جام جهانی کشتی، افزود: میزبانی این‌گونه رویدادها علاوه بر نمایش توانمندی‌های استان، شور و نشاط اجتماعی را افزایش داده و انسجام ملی را تقویت می‌کند.

سلیمانی خاطرنشان کرد: ورزش می‌تواند در کاهش آسیب‌های اجتماعی نقشی اساسی ایفا کند و از این رو باید با برگزاری مسابقات ملی و بین‌المللی، جوانان را به سمت زندگی سالم و پرنشاط سوق داد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار کرمانشاه همچنین بر هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی برای میزبانی شایسته تأکید کرد و گفت: همه نهادهای مرتبط باید پای کار باشند تا علاوه بر معرفی ظرفیت‌های ورزشی، جاذبه‌های تاریخی و گردشگری استان نیز به‌طور شایسته به میهمانان معرفی شود.