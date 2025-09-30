جنبش احرار: طرح ترامپ ابزاری برای تسلیم فلسطینیان و نجات نتانیاهو است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، «جنبش احرار» فلسطین در بیانیهای مطبوعاتی اعلام کرد که طرح ارائهشده از سوی دونالد ترامپ برای توقف جنگ در غزه، در واقع تلاشی آشکار برای تحمیل تسلیم بر ملت فلسطین و نجات بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی و جنایتکار جنگی تحت تعقیب عدالت بینالمللی است.
در این بیانیه آمده است: ترامپ طرح خود را بهعنوان تنها راه نجات مردم فلسطین از ویرانی و جنگ معرفی کرده، اما در حقیقت این طرح چیزی جز نمایش رسانهای همراه با تهدید و ارعاب نیست که بیانگر جانبداری مطلق او از اشغالگران و رهبران آنهاست.
این جنبش تأکید کرد: هیئت مذاکرهکننده فلسطینی از آغاز جنگ، انعطاف و آمادگی خود را برای پذیرش هر راهحلی که به پایان اشغال و بازسازی خرابیهای ناشی از جنایات جنگی رژیم صهیونیستی منجر شود، نشان داده است؛ با این حال، تمام مفاد طرح ترامپ صرفاً در خدمت منافع نتانیاهو و رژیم اشغالگر است و هیچ جایگاهی برای حقوق ملت فلسطین در آن وجود ندارد.
به گفته جنبش احرار، طرح ترامپ تلاشی برای فرار به جلو و حفاظت از نتانیاهو در برابر پیگردهای بینالمللی است، در شرایطی که موج جهانی برای بهرسمیت شناختن کشور فلسطین افزایش یافته و روایت صهیونیستی در سطح جهانی رو به فروپاشی است.
این جنبش در پایان تأکید کرد: ملت مقاوم و پایدار فلسطین، چنین توطئهها و دروغهایی را قاطعانه رد میکند و همانند گذشته، تمام نقشههای صهیوآمریکایی در برابر صخره استقامت مردم فلسطین درهم خواهد شکست.
