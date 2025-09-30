به گزارش خبرگزاری مهر، موسی الرضاحاجی بگلو، رئیس شورای عالی استانها، با تأکید بر اهمیت توسعه زیرساختهای مرزی در چهار شهرستان مرزی استان، از جمله نهبندان، سرویسه، در میان و زیرکوه، که حدود ۳۳۰ کیلومتر مرز مشترک با کشور افغانستان دارند، خواستار توجه ویژه به وضعیت جادههای روستایی این مناطق شد.
وی گفت: روزانه بیش از ۷۰۰ دستگاه تریلر از این مرز عبور میکنند که حامل کالاهای متنوعی از جمله ترشیجات شمال، کیک و کلوچه مازندران، سیمان و آهن است، اما جادههای موجود بسیار ضعیف و روستایی بوده و نوسازی آنها متأسفانه به نتیجه نرسیده است.
حاجی بگلو با بیان اینکه جان انسانها باید در اولویت باشد و درآمدهای صادراتی از مرز افغانستان میتواند نقش مهمی در توسعه منطقه داشته باشد، افزود: پرورش بزهایی که کرک آنها تبدیل به پارچهای ارزشمند به نام «برک» میشود، یکی از ظرفیتهای مهم منطقه است که مورد توجه کشور افغانستان قرار گرفته اما در داخل کشور شناخته شده نیست.
وی همچنین با اشاره به حضور وزارت میراث فرهنگی و گردشگری در منطقه، از بینتیجه ماندن تلاشها و مشکلات جابجاییها ابراز تأسف کرد و بر لزوم حمایت از طرحهای فرهنگی و گردشگری تأکید نمود.
حاجی بگلو خاطرنشان کرد که چندین شهرک و ناحیه صنعتی در این شهرستانها وجود دارد که با بهرهگیری از نیروی انسانی و موقعیت جغرافیایی نزدیک به مرز افغانستان، میتواند فرصتهای سرمایهگذاری مناسبی را برای سرمایهگذاران داخلی و خارجی فراهم کند و به توسعه اقتصادی و رفاه منطقه کمک کند.
وی از مسئولان خواست تا با جدیت و همکاری ویژه برای بهبود وضعیت زیرساختها و حمایت از ظرفیتهای بومی اقدام کنند تا این مناطق مرزی به عنوان پلی اقتصادی و فرهنگی بین ایران و افغانستان شکوفا شوند.
