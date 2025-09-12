به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین مجتبی اشجری پیش از ظهر جمعه در نشست بررسی روند اجرای پویش آزادسازی زندانیان جرایم غیرعمد به مناسبت هفته وحدت که با حضور نماینده ولی فقیه در استان گیلان و مشاور عالی نماینده ولی فقیه و رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گفت: تاکنون سه جلسه هماهنگی با حضور نماینده محترم ولی فقیه و استاندار محترم و جمعی از مسئولان گیلان برگزار گردیده و ظرفیت‌های استان برای آزادی زندانیان جرایم غیرعمد بسیج شده است.

وی با اشاره به اجرای پویش به عشق پیامبر (ص) می‌بخشم در گیلان و ضرورت استمرار آن، افزود: تمهیدات لازم برای تسهیل روند آزادسازی زندانیان جرایم غیرعمد استان به ویژه ۵۵ زندانی زن به میمنت سالروز میلاد با سعادت حضرت محمد مصطفی و امام جعفر صادق (ع) با همکاری سایر نهادها به ویژه استانداری، دادگستری و ستاد دیه گیلان اندیشیده شده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین اشجری با بیان اینکه تعدادی از زندانیان جرایم غیرعمد استان با کمک خیرین و جمع‌آوری کمک‌های مردمی آزاد می‌شوند، تصریح کرد: تعداد دیگری از این زندانیان نیز به همت استانداری با بهره‌مندی از ظرفیت‌های دستگاه‌های اجرایی و فرمانداری‌های استان آزاد خواهند شد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان گیلان با بیان اینکه تعدادی از زندانیان جرایم غیرعمد استان هم با تلاش برای مصالحه با شاکیان و یا بخشش از سوی آنان آزاد می‌شوند، بیان کرد: پرداخت تسهیلات بانکی به زندانیان برای ادای دیون و پرداخت بدهی‌ها یکی دیگر از راه‌های آزادی آنان است.

وی امضای تفاهم‌نامه بین شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و ستاد دیه کشور را اقدامی خیرخواهانه و مبارک دانست و اظهار کرد: امیدواریم به برکت هفته وحدت و میلاد باسعادت پیامبر گرامی خداوند (ص) تعداد زیادی از زندانیان جرایم غیرعمد آزاد شوند و به آغوش گرم خانواده برگردند.

حجت‌الاسلام والمسلمین اشجری با بیان اینکه تلاش برای آزادسازی زندانیان جرایم غیرعمد مختص هفته وحدت نیست، تصریح کرد: این هفته فرصتی مغتنم برای فرهنگ‌سازی عمومی بود تا ان‌شاءالله مردم عزیز و خیرین ما در طول سال به این امر مبارک توجه نمایند.