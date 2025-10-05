معصومه ناجی تولیدکننده محصولات حجاب و فعال پیشکسوت این حوزه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تولید طرح‌های پاییزی گفت: ما طراحی‌های پاییزی معمولی را انجام داده‌ایم، اما در مسیر به‌روزرسانی با توجه به سلیقه جوانانی هستیم که در عین داشتن حجاب، سبک‌های مدرن و امروزین را بیشتر می‌پسندند. مدل‌هایی که قدیمی هستند، مانند پالتوها، یقه‌ها و لباس‌های سنتی با حجاب، دیگر چندان مورد استقبال نسل جوان قرار نمی‌گیرند و ما مجبوریم خود را با نیازهای آن‌ها تطبیق دهیم.

وی ادامه داد: در حال حاضر، کت‌های کوتاه کراپ (crop) مد شده‌اند و مورد پسند بسیاری از جوان‌ها هستند. ما تلاش می‌کنیم طراحی‌های خود را به‌گونه‌ای انجام دهیم که این مدل‌ها با حفظ حجاب و سبک پوشیدگی، مورد پسند جوانان باشد. به همین دلیل، طراحی‌های‌مان به صورتی است که کت‌های کوتاه کراپ تولید کنیم و زیر آن‌ها پوشش گشاده‌تری مانند عبا طراحی کنیم. این عبا بلند و نرم‌تر بوده و با پارچه‌هایی مناسب فصل پاییز دوخته می‌شود.

این تولیدکننده محصولات حجاب گفت: برای زمستان، طبیعتاً پارچه‌ها ضخامت بیشتری پیدا می‌کنند. البته عبا همیشه نمی‌تواند ضخیم باشد زیرا از نظر فنی و طراحی، عبای گشاد با آستین کیمونو یا مدل‌های مشابه برای پارچه‌های ضخیم مناسب نیست. در نهایت ممکن است از مخمل استفاده شود، اما این محدودیت درباره سایر لباس‌ها وجود ندارد و می‌توان آن‌ها را با پارچه‌های ضخیم‌تر طراحی کرد.

وی افزود: فرآیند طراحی برای من بسیار پویاست. گاهی اوقات طرحی همان لحظه در ذهنم شکل می‌گیرد وقتی پارچه را باز می‌کنم. گاهی ممکن است فرد دیگری لازم باشد یک ماه روی یک طراحی فکر کند تا بتواند به ایده نهایی برسد. تجربه کاری نشان داده است که برای لباس‌های پاییزی و زمستانی، آستین رگلان بهتر از حلقه آستین معمولی عمل می‌کند. دلیل این موضوع این است که معمولاً زیر این لباس‌ها لباس‌هایی نازک پوشیده می‌شود و حلقه آستین‌های معمولی ممکن است باعث احساس ناراحتی شوند. این نتیجه هم از تجربه کاری و هم از تحصیل در زمینه طراحی لباس حاصل شده است. اما طراحان و تولیدکنندگانی که تازه شروع به کار کرده‌اند، اغلب این جزئیات را نمی‌دانند و از طریق آزمون و خطا متوجه خواهند شد.

ناجی گفت: در حال حاضر مدل کت‌های کوتاه کراپ و وست‌هایی که طراحی کرده‌ام بسیار مورد استقبال قرار گرفته‌اند. حتی خانم‌هایی که حجاب ندارند، نیز از وست بلند استقبال می‌کنند. بلندشدن وست تا نزدیکی زمین نیز مورد پسند بسیاری از افراد شده است. این اقدام نوعی تلاش برای فرهنگ‌سازی است تا نشان دهیم که همه چیز نباید همیشه کوتاه باشد؛ مدل‌های بلند نیز می‌توانند زیبا، محفوظ و پوشیده باشند و همزمان جذابیت خاص خود را داشته باشند.

وی افزود: یکی از مشکلات اساسی ما کیفیت پایین پارچه‌های موجود در بازار است. تولیدکنندگان تلاش زیادی می‌کنند تا پارچه‌های مناسب تهیه کنند، به‌خصوص پارچه‌های پشمی که اغلب بی‌کیفیت هستند. اگر تولیدکننده بخواهد پارچه‌ای با کیفیت بالا بخرد باید هزینه بسیار زیادی پرداخت کند و محصول تولید شده ممکن است ماه‌ها در فروشگاه بماند تا فروش برود. در این زمینه هیچ حمایتی صورت نمی‌گیرد تا پارچه‌های خوب بدون واسطه به دست تولیدکنندگان برسند.

معضلی به‌نام پیدا کردن لباس مناسب

این فعال پیشکسوت گفت: برای مثال وقتی صحبت از چادر مشکی ایرانی می‌شود، چرا باید هر متر آن بیش از دویست هزار تومان قیمت داشته باشد؟ اگر عبای مشکی باید دوخته شود، باید بتوانیم پارچه را مستقیماً از کارخانه تهیه کنیم. مسئولان کارگروه مد و لباس باید شرایطی فراهم کنند که تولیدکنندگان بتوانند به راحتی پارچه مورد نیاز خود را مستقیم تهیه کنند.

وی افزود: برای روسری، طراح باید بتواند پارچه مورد نیاز خود را از کارخانه‌هایی تخصصی تهیه کند و مطمئن باشد که کیفیت مناسبی دارد. اگر ارتباط میان تولیدکنندگان و کارخانه‌ها بهتر برقرار شود، کارآفرینان کار راحت‌تری خواهند داشت، سود بیشتری کسب خواهند کرد، و قیمت نهایی محصولات کاهش خواهد یافت تا خرید برای مردم آسان‌تر شود. متأسفانه واردات روسری‌های بی‌کیفیت از کشورهای دیگر با قیمت‌های بالا باعث ایجاد نارضایتی میان مصرف‌کنندگان شده است، موضوعی که نیازمند رسیدگی فوری است.

ناجی گفت: در آخرین دوره نمایشگاه هدی که اخیراً برگزار شد، بسیاری از مردم نسبت به قیمت بالای ملزومات پوشش اعتراض داشتند. حق دارند، چرا باید یک روسری با قیمت چهار یا پنج میلیون تومان فروخته شود؟ این موضوع جای سوال دارد؛ چرا روسری‌هایی که شاید برای برخی ضروری باشد، باید با چنین قیمت‌هایی ارائه شوند؟ بسیاری از مردم انتظار دارند که حمایت صورت گیرد تا ملزومات حجاب با قیمت مناسب‌تر در دسترس باشد، به‌گونه‌ای که خرید آن برای عموم آسان‌تر شود. درحالی‌که برخی شال‌های بی‌کیفیت و نازک حدود ۴۰۰ هزار تومان قیمت دارند، روسری‌های وارداتی با کیفیت بهتر به قیمت سه میلیون تومان عرضه می‌شوند. این مسئله به واردات و نرخ ارز مرتبط است، زیرا بعضی پارچه‌های باکیفیت در داخل تولید نمی‌شود و از خارج وارد می‌شوند.

وی افزود: در میان محجبه‌ها نیز دغدغه‌ها متفاوت است. افراد محجبه به دو دسته تقسیم می‌شوند؛ کسانی که چادر می‌پوشند و کسانی که بدون چادر پوشش محجبه دارند. گروه دوم اغلب با مشکلات بیشتری روبه‌رو هستند، زیرا نمی‌توانند لباسی مطابق میل‌شان پیدا کنند. مثلاً لباس‌هایی با آستین بلند یا جلو دکمه‌دار، مدل‌هایی که موردنظرشان است، به‌ندرت در مغازه‌ها وجود دارد. این نیاز را باید شناسایی کرد تا شرایط خرید مناسب برای این افراد فراهم شود.

این تولیدکننده گفت: از طرفی باید تلاش کنیم تا افرادی که ممکن است محجبه نباشند نیز به سمت پوشش شایسته جذب شوند. برای آنها می‌توان مدل‌هایی طراحی کرد که هم زیبا و هم متناسب باشد و حس عفت و حفظ‌شدگی را منتقل کند. این پوشش‌ها می‌تواند برای کسانی جذاب باشد که دوست دارند از نگاه‌های نامناسب دیگران دور بمانند. حتی برخی افراد غیرمحجبه نیز تمایل دارند اندام‌شان پیدا نباشد و ما برای این دسته هم مدل‌های شیک و مناسب طراحی کرده‌ایم. تاکنون در این زمینه به موفقیت‌های خوبی دست یافته‌ایم و عده‌ای معتقدند که تصور نمی‌کردند چنین تنوع و جذابیتی در دنیای مد و پوشش حجاب وجود داشته باشد.