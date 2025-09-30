به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تلویزیون رویترز، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا امروز سه شنبه در مراسم دیدار با فرماندهان و درجه داران ارتش در وزارت جنگ این کشور در سخنانی اعلام کرد: هر کسی دوست ندارد سخنان من را بشنود، جدا از درجه و آینده اش، می تواند این نشست را ترک کند. به عنوان رئیس جمهور، با شما هستم و از شما دفاع خواهم کرد، حتی یک ذره هم تردید نکنید.

رئیس جمهور آمریکا در ادامه عادت خودشیفتگی اش، دروغگویی های خود را اینگونه تکرار کرد: در طول ۹ ماهه حضورم، ۷ جنگ را که دیروز بزرگ ترین آنها بود، به اتمام رساندم! اگر طرحی که من برای پایان دادن به جنگ غزه ارائه داده‌ام، موفقیت‌آمیز باشد، به منزله پایان دادن به چندین جنگ خواهد بود! ما در سلاح‌های فضایی از روسیه و چین عقب بودیم، اما اکنون از آنها پیشی گرفته‌ایم! هند و پاکستان در جنگ بودند و من به آنها گفتم که اگر به جنگ ادامه دهند، هیچ تجارتی بین ما وجود نخواهد داشت! دیروز صلحی در خاورمیانه (غرب آسیا) اعلام کردم، پس از ۳ هزار سال. حماس باید با آن موافقت کند. همانطور که می دانید توان هسته ای مان را بازسازی کرده و ارتقاء دادم، باید امیدوار بود که هرگز از آن استفاده نکنیم. به من می‌گویند رئیس ناتو، گفتم فکر نمی‌کنم.

وی بدون محکوم کردن ادامه جنایت های رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم غزه، ادعا کرد: اگر حماس با طرح پایان جنگ موافقت نکند، وضعیتش بسیار دشوار خواهد شد!

دونالد ترامپ ادعا کرد: من برای گرد هم آوردن روسای جمهور پوتین و زلنسکی به منظور پایان دادن به جنگ ویرانگر بین آنها تلاش خواهم کرد. من از پوتین خیلی ناامید هستم. فکر می‌کردم او این ماجرا را تمام می‌کند. او باید آن جنگ را در عرض یک هفته تمام می‌کرد. به پوتین گفتم: «به نظر حالت خوب نیست. ۴ سال است جنگی را ادامه می دهی که باید یک هفته طول می‌کشید. تو ببر کاغذی هستی؟» با پوتین در آلاسکا ملاقات کردیم. نشست خوبی داشتم. بعد او برگشت و پهپادهایی را به کی یف فرستاد. من گفتم فکر می‌کنم جلسه خوبی داشتیم. ما هرگز نمی‌خواهیم از قدرت هسته‌ای استفاده کنیم، اما من تا حدودی از سوی روسیه احساس تهدید می‌کنم.ما ارتش خود را تقویت خواهیم کرد تا قوی‌تر و محکم تر از قبل باشد. روسیه اخیراً ما را تهدید کرده و یک زیردریایی هسته‌ای فرستاده است که کشنده‌ترین تسلیحات به شمار می آید. زیردریایی‌های ما کمین کرده‌اند، اما مطمئنم که مجبور به استفاده از آنها نخواهیم شد. کاملاً غیرقابل شناسایی هستند. من متعهد شده‌ام که در سال ۲۰۲۶ بیش از یک تریلیون دلار برای ارتش مان هزینه کنم، که بیشترین هزینه در تاریخ کشورمان است. امیدوارم از این خوشتان بیاید. خانم‌ها و آقایان، امیدوارم خوشتان بیاید. پول خیلی زیادی است. من به جنگ بین ارمنستان و (جمهوری) آذربایجان پس از حدود ۳۶ سال پایان دادم! من شایسته جایزه صلح نوبل هستم زیرا ۸ جنگ را در ۸ ماه پایان دادم و این یک دستاورد عظیم است! عدم دریافت جایزه نوبل توهین بزرگی به ایالات متحده خواهد بود! باید آنقدر قوی باشیم که هیچ کشوری جرات به چالش کشیدن ما را نداشته باشد و آنقدر قوی باشیم که هیچ دشمنی جرات تهدید ما را نداشته باشد. اگر در انتخابات ۲۰۲۰ تقلب نمی‌شد، من رئیس جمهور می‌شدم و جنگ در اوکراین آغاز نمی‌شد! یک سال پیش، ما سلاح نداشتیم چون همه چیز را به اوکراین داده بودیم. ما هیچ چیز نداشتیم.

ترامپ مدعی شد: برای تولید یک جنگنده نسل ششم جدید که بزرگ ترین جت جنگنده تاریخ است، آماده می شویم. گاهی اوقات با مشکلاتی در زمینه مهمات مواجه هستیم و از کمبود در این زمینه رنج می‌بریم و برای رفع این مشکل تلاش خواهیم کرد. ما ناوگان دریایی خود را تقویت کرده و ۱۹ کشتی جدید به آن اضافه خواهیم کرد! من طرفدار بعضی از کشتی‌هایی که شما می سازید نیستم. بعضی از کشتی‌ها را دوست ندارم. کشتی‌های زشت لازم نیستند.

وی که موضوع مواد مخدر را بهانه ای برای حضور مداخله جویانه و تحریک آمیز خود در اطراف ونزوئلا می داند، مدعی شد: ونزوئلا زندان های خود را در آمریکا خالی کرد. هر قایق حامل مواد مخدر از ونزوئلا تقریباً ۲۵ هزار نفر را می‌کشد؛ بیشترشان فنتانیل هستند. ما آنها را هدف قرار می‌دهیم؛ تا حالا ۴ قایق را از کار انداخته‌ایم. اگر بخواهید مردم ما را مسموم کنید، ما شما را نابود می‌کنیم؛ این تنها زبانی است که آنها می فهمند.