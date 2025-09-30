  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۸ مهر ۱۴۰۴، ۱۶:۰۵

یونیسف:از هر پنج نوزاد در غزه، یک کودک با وزن کم به دنیا می‌آید

یونیسف:از هر پنج نوزاد در غزه، یک کودک با وزن کم به دنیا می‌آید

صندوق کودکان سازمان ملل متحد می گوید که یک نوزاد از هر پنج کودک در غزه یا زودتر از موعد متولد می‌شود و یا هنگام تولد با کمبود وزن روبه‌رو است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) اعلام کرد که بر اثر محاصره و سیاست‌های گرسنه‌سازی رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه، یک نوزاد از هر پنج کودک در این منطقه یا زودتر از موعد متولد می‌شود و یا هنگام تولد با کمبود وزن روبه‌رو است.

یونیسف در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس تأکید کرد که طی روزهای اخیر بسته‌های بهداشتی ضروری را برای بیمارستان‌ها و مراکز درمانی در شهر غزه ارسال کرده است، اما این کمک‌ها کافی نیست و کودکان فلسطینی همچنان به خدمات حیاتی تغذیه و سلامت نیاز فوری دارند.

این نهاد بین‌المللی خواستار ورود گسترده و فوری کمک‌های بشردوستانه برای کودکان، نوزادان و خانواده‌های فلسطینی شد و بار دیگر بر ضرورت آتش‌بس فوری در غزه تأکید کرد. به گفته یونیسف، غزه از دو سال گذشته تحت محاصره شدید و سیاست‌های «گرسنه‌سازی سیستماتیک» رژیم صهیونیستی قرار دارد که به بحرانی عمیق در زمینه سلامت و بقای کودکان منجر شده است.

کد خبر 6607151

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها