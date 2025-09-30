به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) اعلام کرد که بر اثر محاصره و سیاست‌های گرسنه‌سازی رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه، یک نوزاد از هر پنج کودک در این منطقه یا زودتر از موعد متولد می‌شود و یا هنگام تولد با کمبود وزن روبه‌رو است.

یونیسف در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس تأکید کرد که طی روزهای اخیر بسته‌های بهداشتی ضروری را برای بیمارستان‌ها و مراکز درمانی در شهر غزه ارسال کرده است، اما این کمک‌ها کافی نیست و کودکان فلسطینی همچنان به خدمات حیاتی تغذیه و سلامت نیاز فوری دارند.

این نهاد بین‌المللی خواستار ورود گسترده و فوری کمک‌های بشردوستانه برای کودکان، نوزادان و خانواده‌های فلسطینی شد و بار دیگر بر ضرورت آتش‌بس فوری در غزه تأکید کرد. به گفته یونیسف، غزه از دو سال گذشته تحت محاصره شدید و سیاست‌های «گرسنه‌سازی سیستماتیک» رژیم صهیونیستی قرار دارد که به بحرانی عمیق در زمینه سلامت و بقای کودکان منجر شده است.