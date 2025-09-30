به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان غروب سه شنبه در جایت شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر در محل فرمانداری سمنان با بیان اینکه مرکز نگهداری، درمان و کاهش آسیب اجتماعی در سمنان باید راه اندازی شود، ابراز داشت: این مرکز فعالیت خود را به زودی آغاز خواهد کرد.

وی با بیان اینکه شهرداری، شورا، دستگاه قضایی و سایر نهادهای متولی در راه اندازی این مرکز همکاری لازم را با فرمانداری خواهند داشت، افزود: این موضوع نیازمند مشارکت همه بخش ها است.

فرماندار سمنان بابیان اینکه ایجاد مرکز ماده ۱۶ در این شهر از دغدغه های موجود است، ابراز داشت: محل مناسب موقت برای این کار در نظر گرفته شده است.

صمیمیان مجری صلاحیت دارای مجوز را بهزیستی دانست و تصریح کرد: دستگاه های عضو شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر نیز باید تعامل خود را با شهرداری برای عملیاتی شدن پروژه بیشتر کنند.

وی با بیان اینکه هدف از راه اندازی این مرکز کاهش آسیب های اجتماعی و ساماندهی افراد درگیر است، افزود: این مرکز در واقع نقش حمایت، درمان و بازتوانی را عهده دار خواهد بود.