بسته خبری شبانه ۸ مهرماه ۱۴۰۴ سیستان و بلوچستان

زاهدان - در بسته خبری امشب سیستان و بلوچستان به مهمترین رخدادهای این استان در تاریخ ۸ مهر ماه ۱۴۰۴ می پردازیم.
