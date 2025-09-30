سردار شجاعی: ۲۲ قاچاقچی سوخت در مرزهای سیستان و بلوچستان دستگیر شدند

به گزارش خبرنگزاری مهر، سردار رضا شجاعی از توقیف ۴۱ دستگاه خودروی سواری و کشف بیش از ۵۱ هزار لیتر سوخت قاچاق طی چند رشته عملیات خبر داد.

فرمانده مرزبانی سیستان و بلوچستان در تشریح این خبر گفت: در راستای مبارزه با قاچاق کالا و فرآورده‌های سوختی، مرزبانان استان سیستان و بلوچستان با تشدید اقدامات کنترلی علیه قاچاقچیان موفق شدند مقادیر قابل توجهی فرآورده‌های سوختی را در مرزهای استان کشف کنند.

ویدر ادامه با اشاره به اجرای مأموریت موفقیت‌آمیز توسط مرزبانان، اظهار داشت: مأموران در این عملیات ها موفق شدند، ضمن دستگیری ۲۲ قاچاقچی سوخت و توقیف ۴۱ دستگاه انواع وسلیه نقلیه، مقدار ۵۱ هزارو ۷۷۰ لیتر سوخت قاچاق را کشف کنند.

شجاعی با اشاره به اینکه محموله مکشوفه به همراه متهمان تحویل مراجع قضایی شدند، افزود: برابر با اعلام کارشناسان، ارزش این محموله ها کشف شده ۳۳ میلیارد و ۴۴۰ میلیون ریال برآورد شده است.