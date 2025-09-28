فاطمه فتحی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طبق آمار موجود، ۹ هزار و ۹۷۶ نفر ناشنوا و کمشنوا در استان تحت پوشش قرار دارند که شهرستانهای گرگان و گنبد بیشترین سهم را به خود اختصاص دادهاند.
وی با اشاره به شعار امسال جامعه ناشنوایان افزود: تحقق حیات اجتماعی ناشنوایان با گسترش زبان اشاره، رویکرد اصلی ما است و تلاش داریم با توسعه آموزش و فرهنگسازی در این زمینه، امکان حضور فعالتر این قشر در عرصههای اجتماعی و فرهنگی فراهم شود.
فتحی اظهار کرد: زبان اشاره بهعنوان ابزاری مهم برای برقراری ارتباط و ارتقای کیفیت زندگی ناشنوایان، میتواند سهم مؤثری در کاهش محدودیتها و افزایش مشارکت اجتماعی آنان ایفا کند.
معاون توانبخشی بهزیستی گلستان ادامه داد: برنامهریزی برای آموزش زبان اشاره به خانوادهها، معلمان، کارکنان دستگاههای خدماترسان و حتی عموم مردم، بخشی از اقدامات پیشبینیشده برای تحقق این شعار است.
وی یادآور شد: مشارکت اجتماعی حق مسلم همه افراد دارای معلولیت است و بهزیستی گلستان با همکاری نهادهای مرتبط در پی آن است تا ناشنوایان استان در شرایطی برابر با سایر شهروندان از خدمات اجتماعی، فرهنگی و آموزشی بهرهمند شوند.
فتحی تأکید کرد: تقویت زیرساختهای آموزشی، حمایتهای توانبخشی و توسعه فرهنگ استفاده از زبان اشاره، سه محور اصلی برنامههای بهزیستی گلستان برای امسال خواهد بود.
نظر شما