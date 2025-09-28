دوومیدانی کاران ناشنوا در مسیر آماده سازی برای المپیک

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان، چهارمین اردوی آماده سازی تیم های ملی دوومیدانی مردان و زنان از امروز (یکشنبه ۶ مهر) تا ۳۰ مهر در کمپ تیم های ملی فدراسیون برگزار می شود.

به همین منظور امیرحسین زارع (استان آذربایجان شرقی)، یاشار وقار (استان اردبیل)، طارق عبیات (استان البرز)، علی علیزاده (استان خراسان رضوی) ، محمدهادی صالحی (استان فارس) و

الهه گل محمدی (استان چهارمحال و بختیاری) روز گذشته (شنبه ۵ مهر) وارد محل اردو شدند تا طبق برنامه تمرینات شان را تا ۳۰ مهر دنبال کنند.

عرفان صفاری آشتیانی (سرمربی پرتاب ها)، مصطفی جنتی (سرمربی دهگانه) و روح الله گلستانی جم (سرمربی استقامت) هدایت این دوومیدانی کاران را بر عهده دارند.

بیست و پنجمین دوره بازی های المپیک ناشنوایان ۲۴ آبان تا ۶ آذر سال جاری به میزبانی ژاپن برگزار خواهد شد.