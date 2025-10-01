مرحله دوم واریز سود سهام عدالت به حساب ۴۴ میلیون سهامدار

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الله صیدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، اعلام کرد پیرو مصوبه شورای عالی بورس و اوراق بهادار، مرحله دوم سود سهام عدالت مربوط به عملکرد سال ۱۴۰۲ شرکت‌های سرمایه‌پذیر به حساب بیش از ۴۴ میلیون سهامدار واریز می‌شود. این مرحله همچنین شامل منافع حاصل از سود سنوات اخیر و سود سهام عدالت متوفیان که به وراث آنان انتقال یافته، خواهد بود.

وی با بیان اینکه مبلغ سود پرداختی بسته به ارزش اولیه سبد سهام عدالت و همچنین دریافت سود سنوات گذشته متفاوت است، افزود: دارندگان سبد ۴۵۲ هزار تومانی، مبلغ ۷۴۷ هزار تومان؛ سبد ۵۳۲ هزار تومانی، مبلغ ۸۸۱ هزار تومان؛ و سبد یک میلیون تومانی، مبلغ یک میلیون و ۶۵۰ هزار تومان دریافت خواهند کرد.

صیدی تاکید کرد که هر دو گروه سهامداران مستقیم و غیرمستقیم مشمول دریافت سود هستند و با همکاری شبکه بانکی، فرایند توزیع سود ظرف ۴۸ ساعت به پایان خواهد رسید.

این گزارش یادآور می‌شود مرحله نخست واریز سود سهام عدالت سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲، اواخر سال گذشته با مشارکت ۱۹ بانک انجام شده بود.

طرح سهام عدالت از سال ۱۳۸۴ با هدف توزیع ثروت عمومی و مشارکت اقشار کم‌درآمد در مالکیت شرکت‌های بزرگ آغاز شد. دارندگان این سهام به دو روش مدیریت مستقیم و غیرمستقیم سهم دارند که مدیریت غیرمستقیم از طریق شرکت‌های تعاونی سهام عدالت و شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی انجام می‌شود. سود سهام عدالت هر سال پس از برگزاری مجامع شرکت‌های سرمایه‌پذیر و شناسایی سود، به حساب مشمولان واریز می‌شود. در سال‌های اخیر، پرداخت سود که پیش‌تر در یک مرحله انجام می‌گرفت، به دو یا چند مرحله تقسیم شده است تا سود سنوات معوق و حقوق وراث نیز در مبالغ گنجانده شود. این تغییر باعث تنوع مبالغ دریافتی میان سبدهای مختلف شد و شفافیت در توزیع را مورد توجه قرار داد.