  1. اقتصاد
  2. اقتصاد ایران
۱۵ دی ۱۴۰۴، ۱۷:۳۰

فرصت ۲۴ ساعته برای جاماندگان دریافت سود سهام عدالت

فرصت ۲۴ ساعته برای جاماندگان دریافت سود سهام عدالت

سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه اعلام کرد: جاماندگان از دریافت سود سهام عدالت با ثبت‌نام در سامانه سجام تا ۲۴ ساعت آینده در فهرست دریافت سود قرار می‌گیرند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اطلاعیه شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، افرادی که تاکنون سود سهام عدالت خود را دریافت نکرده‌اند می‌توانند تا ۲۴ ساعت آینده (ظهر روز سه‌شنبه ۱۶ دی) با ثبت‌نام در سامانه جامع اطلاعات مشتریان « Sejam.ir» یا اصلاح شماره شبای معتبر خود در این سایت در فرآیند دریافت سود قرار بگیرند.

مهم‌ترین دلایل واریز نشدن سود

«شماره شبای نامعتبر، مسدود، راکد، مشترک (دو امضا)، ارزی و بلندمدت» از جمله مهم‌ترین دلایل واریز نشدن سود سهام عدالت است که باعث شده تا برخی سهام‌داران سود خود را دریافت کنند.

کجا مراجعه کنیم؟

تمام سهام‌داران سهام عدالت می‌توانند با مراجعه به سامانه سجام از وجود شماره شبا معتبر خود نزد شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اطمینان حاصل کنند.

کد خبر 6714632
فاطمه امیر احمدی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • Asma IR ۰۱:۱۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
      0 0
      پاسخ
      سلام داخل سایت سجام، اصلا گزینه ای برای ثبت افراد جدید برای ثبت نام سهام عدالت ، اضافه نشده.....

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها