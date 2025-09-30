به گزارش خبرنگار مهر، داود حقدوست سهشنبه شب در نشست خبری پس از دیدار تیمهای شناورسازی قشم و صنعتنفت آبادان اظهار کرد: برای این مسابقه برنامهریزی دقیقی انجام داده بودیم و نقاط قوت تیم صنعتنفت را بهخوبی کنترل کردیم.
وی افزود: برای تکتک دقایق بازی تاکتیک داشتیم و بازیکنان تمام نکات تمرینی را به اجرا گذاشتند. ما برای کسب سه امتیاز وارد زمین شدیم اما در نهایت کسب یک امتیاز در آبادان نتیجه دلخواه و خوبی برای ما بود.
سرمربی شناورسازی قشم با اشاره به فشار حملات نفتیها گفت: صنعتنفت بازیکنان بزرگی در اختیار دارد که در مقاطع مختلف ما را تحت فشار قرار دادند، اما پس از دریافت گل، توانستیم خودمان را جمع کنیم و به گل تساوی برسیم.
حقدوست ادامه داد: اگر کمی خوششانس بودیم در دقایق پایانی میتوانستیم گل دوم را هم به ثمر برسانیم اما بدشانسی مانع شد. به هر حال تساوی در آبادان برای تیم جوان ما ارزشمند است.
وی با گلایه از شرایط تیمش گفت: شناورسازی قشم کمترین امکانات را در میان تیمهای لیگ یک دارد. امیدوارم مسئولان هرمزگان به تعهدات خود عمل کنند زیرا این تیم شایسته بهترینهاست.
سرمربی شناورسازی قشم در پایان درباره داوری مسابقه تصریح کرد: داور عملکرد خوبی داشت اما یک پنالتی ما را نادیده گرفت و ای کاش قضاوتش را کامل میکرد.
به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب هفته ششم لیگ دسته اول فوتبال کشور، دیدار تیمهای صنعتنفت آبادان و شناورسازی قشم با تساوی یک بر یک به پایان رسید.
نظر شما