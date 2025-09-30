به گزارش خبرنگار مهر، عباس هاشم‌پور سه‌شنبه شب در نشست خبری پس از دیدار تیم‌های صنعت‌نفت آبادان و شناورسازی قشم اظهار کرد: بازی را خوب آغاز کردیم و موقعیت‌های متعددی روی دروازه حریف خلق شد، اما در نیمه نخست دروازه‌بان شناورسازی اجازه نداد با گل به رختکن برویم.

وی افزود: با شروع نیمه دوم هجومی ظاهر شدیم اما باز هم فرصت‌های زیادی را از دست دادیم. متأسفانه استرس عامل اصلی نتیجه نگرفتن تیم است و مطمئنم با کسب اولین برد، روند تیم تغییر خواهد کرد.

مربی صنعت‌نفت آبادان تصریح کرد: خیلی راحت موقعیت‌های گلزنی را هدر می‌دهیم و اگر بازیکنان بر استرس خود غلبه کنند، قطعاً به جایگاه واقعی خود در جدول بازخواهیم گشت.

هاشم‌پور در پایان ضمن عذرخواهی از هواداران گفت: با تلاش بیشتر کادر فنی و بازیکنان، صنعت‌نفت را به روزهای خوب بازمی‌گردانیم.

به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب هفته ششم لیگ دسته اول فوتبال کشور، تیم صنعت‌نفت آبادان در ورزشگاه تختی برابر شناورسازی قشم با تساوی یک بر یک متوقف شد.