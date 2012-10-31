بازیکنان شاخص تمایلی به حضور در آبادان ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم قاسمپور شامگاه چهارشنبه بعد از تساوی تیمش در برابر صنعت نفت در آبادان در نشست خبری پایان بازی اظهار کرد: می توانستیم سه امتیاز این بازی را بگیریم ولی بازیکنان ما از برخی فرصتهای به دست آمده خوب استفاده نکردند.

وی با اشاره به اینکه صنعت نفت در نیمه اول عالی ظاهر شد، افزود: این تیم با مشکلات فراوانی مواجه است در حالیکه در این شرایط در آبادان باید از صنعت نفت حمایت و نگاه تعصبی در خصوص بومی سازی به این تیم برداشته شود.



قاسمپور ادامه داد: دوست داشتم نه در این بازی که در تمام بازیهای این فصل، صنعت نفت تیم برنده میدان باشد ولی متاسفانه این تیم هم اکنون با مشکلات فراوانی مواجه است.



سرمربی تیم مس اضافه کرد: شرایط نفت به علت گرمای شدید و نبود امکانات رفاهی در آبادان به گونه است که بازیکنان درجه یک و حتی دو تمایلی برای ادامه فوتبال خود در آن را ندارند و این موضوع باعث می شود نفت همیشه با کمبود مهره تاثیرگذار مواجه باشد.



قاسمپور تصریح کرد: باید در آبادان شرایطی حاکم شود که مربی و بازیکنان به راحتی فوتبال زیبای خود را ارئه کند. نباید در آبادان اجازه دهیم کسانی که منافعشان در تیم به خطر افتاده به صنعت نفت ضربه بزنند



وی اظهار کرد: در شرایط فعلی، تیمها در انتهای جدول به هم نزدیک هستند و نفت که هم اکنون در قعر جدول است اگر قصد ماندن در لیگ برتر را دارد باید تمرکز بیشتری روی بازیهای آینده داشته باشد.



سرمربی آبادانی مس کرمان با اشاره به اینکه صنعت نفت تماشاگران خوبی دارد، عنوان کرد: اگر 10 سال هم بدون تیم بمانم هدایت صنعت نفت را به عهده نخواهم گرفت.



دیدار دو تیم صنعت نفت آبادان و مس کرمان از سری رقابتهای هفته چهاردهم لیگ برتر در آبادان برگزار شد و دو تیم به تساوی بدون گل رضایت دادند.



تیم فوتبال صنعت نفت آبادان با این تساوی 9 امتیازی شد تا با قرار گرفتن در رده هفدهم جدول رده بندی شرایط بحرانی داشته باشد. تیم مس کرمان هم با 16 امتیاز در رده یازدهم جدول قرار دارد.

