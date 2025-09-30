«بازی مرگ و زندگی» صنعت نفت در آبادان

به گزارش خبرنگار مهر، هفته ششم لیگ دسته اول فوتبال ایران با دیدار حساس صنعت نفت آبادان و شناورسازی قشم ادامه می‌یابد؛ دیداری که آبادانی‌ها بیش از هر زمان دیگر به سه امتیاز آن نیاز دارند.

شاگردان مسعود شجاعی طی پنج هفته گذشته تنها چهار امتیاز کسب کرده‌اند؛ چهار تساوی و یک شکست، نتیجه‌ای که این تیم را با قرار گرفتن در رده شانزدهم جدول، در بحران فرو برده است. هواداران پرشور صنعت نفت امیدوارند این دیدار سرآغاز بازگشت تیم محبوبشان باشد.

این مسابقه برای شجاعی حکم آخرین فرصت برای تغییر روند نتایج و عبور از شرایط بحرانی دارد؛ چراکه جایگاه فعلی صنعت نفت با سابقه و اعتبار این تیم همخوانی ندارد.

در آن سوی میدان، شناورسازی قشم با هدایت داود حقدوست با دو برد، دو شکست و یک تساوی و مجموع ۷ امتیاز در رده هشتم جدول جای گرفته است. قشمی‌ها می‌دانند بازی در آبادان همواره سخت است و برای کسب امتیاز، بر استحکام خط دفاعی و ضدحملات سریع حساب باز کرده‌اند.

این جدال می‌تواند یکی از سرنوشت‌سازترین مسابقات هفته ششم لیگ یک باشد؛ رقابتی میان تیمی که برای بقا می‌جنگد و تیمی که برای تثبیت موقعیت در میانه جدول به میدان می‌آید.