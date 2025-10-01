سعیدی: هشدار منابع طبیعی به متخلفان چوب،جایی برای فرار نیست

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی سعیدی صبح چهارشنبه در حاشیه بازدیداز کارخانه‌های چوب‌بری و محل‌های دپوی چوب در شهرستان‌های عباس‌آباد و نشتارود گفت: حفاظت از عرصه‌های منابع طبیعی خط قرمز ماست و با هرگونه تخلف در حوزه برداشت، حمل و نگهداری چوب به‌صورت جدی و قانونی برخورد می‌شود.

وی افزود: مقابله با قاچاق چوب یکی از اولویت‌های اساسی منابع طبیعی در استان است و در این راستا، گشت‌های مستمر در جنگل‌ها، کارخانه‌ها و مسیرهای حمل چوب به شکل شبانه‌روزی در حال انجام است.

سعیدی با تأکید بر همکاری تنگاتنگ با دستگاه قضایی و نیروی انتظامی تصریح کرد: به تمامی متخلفان و قاچاقچیان هشدار داده می‌شود که هرچه سریع‌تر از اقدامات غیرقانونی خود دست بردارند، چراکه در غیر این صورت با برخورد شدید قانونی و قضایی مواجه خواهند شد و هیچ‌گونه اغماضی در این زمینه وجود ندارد.

وی دامه داد: یگان حفاظت منابع طبیعی به‌صورت شبانه‌روزی در حال رصد دقیق اطلاعاتی و میدانی از عرصه‌های جنگلی و مسیرهای حمل چوب است و کوچک‌ترین حرکت مشکوک یا تخلف، در سریع‌ترین زمان ممکن شناسایی و پیگیری خواهد شد.

معاون اداره‌کل منابع طبیعی همچنین از تجهیز یگان‌ها به امکانات نوین و استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای پایش هوشمند جنگل‌ها و جاده‌های دسترسی خبر داد و گفت: با این اقدامات، نظارت‌ها افزایش یافته و امکان شناسایی و برخورد فوری با هرگونه تخلف فراهم شده است.

وی در پایان با تقدیر از تلاش‌های نیروهای یگان حفاظت شهرستان‌ها اظهار داشت: مشارکت مردمی در شناسایی تخلفات و حفاظت از منابع طبیعی نقش تعیین‌کننده‌ای دارد و از شهروندان می‌خواهیم در صورت