مهلت استعفای داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی شهر اعلام شد

بوشهر- معاون سیاسی استانداری بوشهر گفت: مهلت استعفای داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی شهر تا قبل از ۲۱ مهرماه خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، احسان جهانیان اظهار کرد: اشخاصی که قصد داوطلب شدن برای انتخابات عضویت در شوراهای اسلامی شهر را دارند و در حال حاضر در مشاغل موضوع ماده ۴۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران (با اصلاحات و الحاقات مصوب ۱۴۰۳/۱۲/۱۹) فعالیت دارند، باید قبل از تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ تا ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ از سمت خود استعفا دهند و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار و رئیس ستاد انتخابات استان بوشهر افزود: نکته مهم این است که فاصله بین تاریخ استعفاء و ثبت نام که از ۲۱ دی تا ۲۷ دی است، نباید کمتر از سه ماه باشد.

