به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین شیخ حسین انصاریان استاد حوزه علمیه در مراسمی که در امامزاده صالح بن زین العابدین (ع) برگزار شد گفت: ما برای شناخت وجود مبارک حضرت زینب کبری باید منابعی را که شخصیت ایشان را ساخت، بشناسیم.
وی افزود: بدون نگاه به آن منابع، شناخت ایشان یا مشکل و یا غیرممکن است، چون حضرت در این دریای آفرینش گوهر خاصی است. حالا آن منابعی که ایشان آنها را دیدهاند عرض میکنم که تأثیر صد درصد در ساختمان وجود ایشان داشتهاند. البته منابع دیگری هم هست که اگر بخواهیم بررسی کنیم حتی با علم جدید، به قول دانشمندان امروز، از طریق ژن باید این جریان را تا حضرت ابراهیم دنبال کنیم، چون طبق آیه قرآن این خانم از آل ابراهیم است.
انصاریان با اشاره به آیات قرآن کریم ابراز کرد: قرآن کریم میفرمایند إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَیٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِیمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَی الْعَالَمِینَ؛ جالب این است که نمیگوید آل آدم و آل نوح، نه. آل آدم معمولی بودند و آل نوح با ۹۵۰ سال سن، معمولی بودند؛ لذا پروردگار کلمهی آل را برای آدم و نوح نیاورد. میداند چه میگوید، خدا میبیند و میگوید، به ظاهر و باطن آفرینش آگاه است. در این آیه میفرماید من آدم را انتخاب کردم. چه امتیازی داشت که انتخابش کرد؟ نخستین خلیفه بود و این نشان میدهد که جریان خلافت تا روز قیامت ادامه دارد؛ یعنی تکتک مرد و زن، خلیفةاللهاند، اگر قدر خود را بدانند.
این استاد حوزه علمیه اضافه کرد: ظاهراً درصد بالایی از مردان و زنان عالم قدر خود را نمیدانند و نمیدانند چه هستند؛ خبر ندارند، و این بیخبری همه بلاهای تاریخ و زمان ما را بر سر مردم آورده است. اگر مردم بدانند چه کسی هستند، خود را به غیر از بهشت نمیفروشند؛ اما نمیدانند، و خود را به شهوات، شیاطین و هوا و هوسها میفروشند، و خریدارانشان هم بهایی درخور ندارند بپردازند؛ در این بازار، همیشه فروشنده که انسان باشد متضرر است.
وی با استناد به کلام امام علی (ع) عنوان کرد: اگر مردم بدانند چه کسانی هستند خودشان را به کمتر از بهشت نمیفروشند. یک امتیاز آدم، هدایتش بود که در قرآن مطرح شده است؛ یک امتیاز دیگر، علم الاسماء بود. این امتیازات باعث شد حضرت حق او را به عنوان عبد شایسته انتخاب کند. انتخاب بیهوده نبود، علت داشت. خدا به هر کسی در این صندوق جهان رأی نمیدهد؛ رأیهای پروردگار در انتخاب افراد بر اساس امتیازات معنوی بسیار بالاست.
انصاریان ادامه داد: ابراهیم که در بخش عمدهای از آیات قرآن، پروردگار ارزشهایش را بیان کرده، آل او هم دارای ارزشهای الهیاند. تمام پیامبران بعد از ابراهیم از نسل او و دو فرزندش، اسحاق و اسماعیل است. پیامبر اکرم، ائمه طاهرین و صدیقه کبری از نسل اسماعیلاند؛ ا بنابراین زینب کبری جزو آل ابراهیم است.
این استاد حوزه علمیه بیان داشت: علم روز هم میگوید در نطفه انسان موجودی به نام ژن است که کارش انتقال صفات آباء و اجداد به انسان است. یعنی ارزشهای معنوی ابراهیم به آل ابراهیم منتقل شدهاند. البته آنها میگویند ما ژن را یک قرن پیش کشف کردهایم، اما پیامبر اکرم از این ژن خبر داشتند و آگاه بودند.
وی با بیان روایتی گفت: جوانی سفیدپوست با همسر سفیدپوستش حدود یک سال ازدواج کرده بودند و فرزندی آوردند که رنگش چون حبشیان سیاه بود. آن جوان متدین نزد پیامبر آمد و گفت: من به پاکی دامان همسرم صددرصد اطمینان دارم؛ این بچه چرا اینطور شده؟ پیامبر فرمودند: نه، به زنت اطمینان کامل داشته باش؛ این از ژن است. ژن، اوصاف آباء و اجداد را منتقل میکند؛ یکی از آن اوصاف رنگ است. پیامبر فرمودند: شاید در یکی از اجداد تو یا اجداد همسرت، کسی سیاهپوست بوده و آن ژن به بچه شما منتقل شده است.
انصاریان در ادامه اظهار داشت: با این روایت و علم روز حساب کنید که از ابراهیم و فرزندان اسماعیل تا حضرت خدیجه، رسول خدا، فاطمه زهرا و امیرالمؤمنین، چه اوصافی به زینب کبری رسیده است! یعنی چه حقایقی و ارزشهایی از گذشته به وجود مقدس او منتقل شدهاند. این بخش از شخصیت شخصی زینب کبری است. حالا دو سه آیه از قرآن درباره پیامبر اکرم و امیرالمؤمنین و صدیقه کبری و حضرت خدیجه بخوانم تا ریشه وجودی زینب کبری برایتان بیشتر روشن شود.
این استاد حوزه علمیه ادامه داد: پروردگار میفرماید: «فوجدک عائلاً فأغنی». این آیه گرچه شخصش را بیان نمیکند، ولی به طور مسلم شخص این آیه حضرت خدیجه است که آنچه داشت، از وجودش، مالش، اخلاقش، عملش، اعتقادش و ایمانش، همه را هزینه پیامبر کرد؛ آن هم عاشقانه. خیلی عجیب است. من در نوشتههای اهل سنت دیدم که شبی که با رسول خدا ازدواج کرد، همان شب همه اموالش را واگذار به حضرت کرد. اهل سنت میگویند اموالش معادل پول زمان ما بیست میلیون دینار بود؛ همه را به پیامبر داد و مشتاقانه گفت: هرجا که لازم میدانی هزینه کن. و ایشان همه آن اموال را مثبت و هدفمند خرج کرد. یعنی در وجود حضرت خدیجه سخاوت، کرم و جود به اندازه اقیانوس موج میزد، و این ویژگی به زینب کبری منتقل شد. هم مالی که شوهرش عبدالله بن جعفر، از ثروتمندان و پسر عمویش، به او بخشید، زینب کبری چیزی را برای خود نیاندوخت. و چنانکه نوشتهاند، دو فرزند بالای بیست سال داشت و هر دو را در کربلا به برادرش امام زمانش، هدیه کرد و ایستاد تا هر دو در راه خدا شهید شدند. کنار ابیعبدالله برای شهادت این دو حتی دم نزد، به روی خود نیاورد؛ آنچنان کریم، شریف، سخی و جواد بود.
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