به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد کولیوند ظهر چهارشنبه در نشست هم‌اندیشی دانش و مهارت حکمرانی در استانداری سمنان با تأکید بر لزوم ارتقای سطح علمی و مدیریتی مدیران، استفاده از ظرفیت‌های نوین همچون هوش مصنوعی و اصلاح ساختارهای قانونی و نظارتی را ضرورتی جدی برای حرکت استان و کشور دانست.

وی با بیان اینکه حکمرانی هوشمند نیازمند تغییر نگرش در سطوح مختلف مدیریتی است، گفت: اگر کشوری بخواهد مسیر توسعه را طی کند، همه اقشار جامعه باید همگام با دانش روز حرکت کنند. هنوز در بسیاری از عرصه‌ها جایگاه واقعی حکمرانی مدرن در کشور ما شکل نگرفته و باید برای آن برنامه‌ریزی کنیم.

استاندار سمنان با اشاره به تجربه کشورهای پیشرفته افزود: مدیریت شهری و حکمرانی در دنیا بر پایه داده، تحلیل و فناوری نوین انجام می‌شود و این مسیر باید در کشور ما نیز دنبال شود. امروز کودکان ما از سنین پایین با حجم زیادی از داده‌ها مواجه هستند و اگر نظام آموزشی و مدیریتی ما همسو نشود، نمی‌توانیم پاسخگوی نیازهای نسل جدید باشیم.

کولیوند در ادامه تصریح کرد: اصلاح ساختار شوراها و نهادهای قانون‌گذاری، بازنگری در قوانین و تربیت مدیران متناسب با نیازهای آینده کشور از ضرورت‌های امروز است. حکمرانی سنتی پاسخگوی شرایط فعلی نیست و باید به سمت حکمرانی علمی و هوشمند حرکت کنیم.

وی همچنین به اهمیت میدان دادن به جوانان اشاره کرد و گفت: اختیارات باید به‌درستی تفویض شود تا مدیران جوان در میدان عمل پرورش یابند. اگر قرار است تحول در کشور رقم بخورد، ابتدا باید از خودمان شروع کنیم و تغییر را در رفتار و مدیریت فردی ایجاد کنیم.



استاندار سمنان تأکید کرد: یادگیری مستمر و حرکت در مسیر علم و اخلاق، لازمه حکمرانی نوین است. اگر هر مدیر در جایگاه خود متعهد به تحول و نوگرایی باشد، مسیر توسعه استان و کشور هموارتر خواهد شد.