۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۲۸

سرمربی تیم فوتبال صنعت نفت آبادان جدا شد

آبادان - مدیرعامل مؤسسه فرهنگی ورزشی صنعت‌نفت آبادان اعلام کرد: مسعود شجاعی سرمربی این تیم پس از شش هفته حضور در لیگ دسته اول، به صورت توافقی از جمع طلایی‌پوشان جدا شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر گودرزی پیش از ظهر امروز چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: پس از تساوی صنعت‌نفت برابر شناورسازی قشم در هفته ششم لیگ دسته اول، جلسه‌ای با مسعود شجاعی در باشگاه برگزار شد و در نهایت دو طرف به صورت توافقی برای پایان همکاری به نتیجه رسیدند.

وی با قدردانی از تلاش‌های شجاعی و کادر فنی همراهش گفت: این جدایی در فضایی کاملاً توافقی انجام شد و باشگاه برای وی در ادامه مسیر ورزشی آرزوی موفقیت دارد.

گودرزی در ادامه بیان کرد: تا زمان انتخاب سرمربی جدید، تمرینات تیم زیر نظر بهنام سراج دنبال خواهد شد.

