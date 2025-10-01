سرمربی تیم فوتبال صنعت نفت آبادان جدا شد

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر گودرزی پیش از ظهر امروز چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: پس از تساوی صنعت‌نفت برابر شناورسازی قشم در هفته ششم لیگ دسته اول، جلسه‌ای با مسعود شجاعی در باشگاه برگزار شد و در نهایت دو طرف به صورت توافقی برای پایان همکاری به نتیجه رسیدند.

وی با قدردانی از تلاش‌های شجاعی و کادر فنی همراهش گفت: این جدایی در فضایی کاملاً توافقی انجام شد و باشگاه برای وی در ادامه مسیر ورزشی آرزوی موفقیت دارد.

گودرزی در ادامه بیان کرد: تا زمان انتخاب سرمربی جدید، تمرینات تیم زیر نظر بهنام سراج دنبال خواهد شد.