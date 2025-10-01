  1. جامعه
  2. انتظامی
۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۴۵

محدودیت‌های ترافیکی تهران برای مراسم بزرگداشت رهبر حزب‌الله اعلام شد

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ از اعمال محدودیت کامل ترافیکی و ممنوعیت توقف در اطراف میدان امام حسین (ع) همزمان با مراسم بزرگداشت رهبر حزب‌الله خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سید ابوالفضل موسوی پور، رئیس پلیس راهور تهران بزرگ، در خصوص اجرای زمان و مکان مراسم بزرگداشت رهبر حزب‌الله اعلام کرد: روز پنج شنبه ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ مراسمی با حضور اقشار مردمی و حزب الله تهران به منظور قدردانی از مجاهدت ها و رشادت های سید مقاومت از ساعت ۱۶:۰۰ الی ۱۷:۰۰ در میدان امام حسین (ع) با اتخاذ تدابیر ویژه ترافیکی به منظور انتظام بخشی به عبور و مرور و برگزاری هرچه باشکوه تر مراسم، آغاز می‌شود.

وی افزود: مکان اجرای این طرح درمیدان امام حسین (ع)،میدان شهدا، خیابان هفده شهریور و معابر پیرامونی اجرا می‌شود.

سردار موسوی پور در خصوص محدودیت های تردد بصورت ۱۰۰٪ در میدان امام حسین (ع) و دورگردهای شرقی و غربی میدان گفت: خیابان دماوند حدفاصل پل بزرگراه امام علی (ع) (داخل) تا دورگرد میدان امام حسین (ع) (خارج) در هر دو مسیر و خیابان های نامجو، مازندران و کلیه معابر فرعی ضلع جنوبی میدان امام حسین (ع) و خیابان هفده شهریور حدفاصل میدان امام حسین (ع) تا میدان شهدا و کلیه معابر منتهی و عمود بر آن و ضلع جنوبی خیابان دماوند حدفاصل میدان امام حسین (ع) تا بزرگراه امام (علی) و خیابان انقلاب حدفاصل میدان امام حسین (ع) تا پل روشندلان (داخل) در هر دو مسیر و خیابان های طوسی و برادران محمدیان و کلیه معابر شمالی منتهی به میدان امام حسین (ع) محدودیت اعمال می شود.

سردار موسوی پور افزود: ممنوعیت های توقف نیز از ۱۳:۳۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ در دورگردهای شرقی و غربی میدان امام حسین (ع) و خیابان هفده شهریور حدفاصل میدان امام حسین (ع) تا خیابان صفا اجرا می شود.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ همچنین تاکید کرد؛ که از ورود، تردد و توقف موتورسیکلت ها در محدوده ی برگزاری مراسم جلوگیری می‌شود.

سردار موسوی پور در ادامه به محل های چینش اتوبوس ها اشاره کرد: خیابان دماوند حدفاصل میدان امام حسین (ع) تا بزرگراه امام علی (ع) در هر دو مسیر.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ در پایان به شهروندان تهرانی و حاضران در این مراسم توصیه کرد: برای حضور در مراسم تا جایی که امکان دارد از وسایل حمل و نقل عمومی بویژه (اتوبوس و مترو) استفاده کنند.

کد خبر 6608195

