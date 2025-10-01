به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سید ابوالفضل موسوی پور، رئیس پلیس راهور تهران بزرگ، در خصوص اجرای زمان و مکان مراسم بزرگداشت رهبر حزب‌الله اعلام کرد: روز پنج شنبه ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ مراسمی با حضور اقشار مردمی و حزب الله تهران به منظور قدردانی از مجاهدت ها و رشادت های سید مقاومت از ساعت ۱۶:۰۰ الی ۱۷:۰۰ در میدان امام حسین (ع) با اتخاذ تدابیر ویژه ترافیکی به منظور انتظام بخشی به عبور و مرور و برگزاری هرچه باشکوه تر مراسم، آغاز می‌شود.

وی افزود: مکان اجرای این طرح درمیدان امام حسین (ع)،میدان شهدا، خیابان هفده شهریور و معابر پیرامونی اجرا می‌شود.

سردار موسوی پور در خصوص محدودیت های تردد بصورت ۱۰۰٪ در میدان امام حسین (ع) و دورگردهای شرقی و غربی میدان گفت: خیابان دماوند حدفاصل پل بزرگراه امام علی (ع) (داخل) تا دورگرد میدان امام حسین (ع) (خارج) در هر دو مسیر و خیابان های نامجو، مازندران و کلیه معابر فرعی ضلع جنوبی میدان امام حسین (ع) و خیابان هفده شهریور حدفاصل میدان امام حسین (ع) تا میدان شهدا و کلیه معابر منتهی و عمود بر آن و ضلع جنوبی خیابان دماوند حدفاصل میدان امام حسین (ع) تا بزرگراه امام (علی) و خیابان انقلاب حدفاصل میدان امام حسین (ع) تا پل روشندلان (داخل) در هر دو مسیر و خیابان های طوسی و برادران محمدیان و کلیه معابر شمالی منتهی به میدان امام حسین (ع) محدودیت اعمال می شود.

سردار موسوی پور افزود: ممنوعیت های توقف نیز از ۱۳:۳۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ در دورگردهای شرقی و غربی میدان امام حسین (ع) و خیابان هفده شهریور حدفاصل میدان امام حسین (ع) تا خیابان صفا اجرا می شود.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ همچنین تاکید کرد؛ که از ورود، تردد و توقف موتورسیکلت ها در محدوده ی برگزاری مراسم جلوگیری می‌شود.

سردار موسوی پور در ادامه به محل های چینش اتوبوس ها اشاره کرد: خیابان دماوند حدفاصل میدان امام حسین (ع) تا بزرگراه امام علی (ع) در هر دو مسیر.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ در پایان به شهروندان تهرانی و حاضران در این مراسم توصیه کرد: برای حضور در مراسم تا جایی که امکان دارد از وسایل حمل و نقل عمومی بویژه (اتوبوس و مترو) استفاده کنند.