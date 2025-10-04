به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید ابوالفضل موسوی‌پور، رئیس پلیس راهور پایتخت، با اشاره به مشکلات ترافیکی در اطراف مدارس گفت: ۲۹۹ مدرسه در حاشیه معابر اصلی که عرض کمی دارند، به‌ویژه در مناطق ۳ و ۴ موجب تراکم و بی‌نظمی ترافیکی شده اند.

موسوی‌پور تاکید کرد: پلیس با استفاده از ظرفیت کامل ستادی و انتظامی، حضور خود را در مدارس پرجمعیت تضمین کرده است و در روز اول مهر، ۱۰۰ درصد آمادگی داشتیم و همه مدارس مهم تحت پوشش پلیس قرار گرفت.

۶۰ گلوگاه حیاتی ترافیکی تحت کنترل قرار گرفت

وی از شناسایی و استقرار نیروها در ۶۰ نقطه کلیدی خبر داد و گفت: معمولاً محل رها شدن ترافیک هستند و تصریح کرد: این گلوگاه‌ها نقش مهمی در روان‌سازی ترافیک دارند.

رئیس پلیس راهور پایتخت افزود: ۵۰ دستگاه امداد خودرو سایپا و ۶ جرثقیل سنگین شهرداری در بزرگراه‌ها مستقر شده‌اند تا در سریع‌ترین زمان ممکن به خودروهای معیوب کمک کنند و ترافیک را کاهش دهند.

توقف‌های غیرمجاز والدین، ترافیک صبحگاهی را سنگین‌تر کرده

موسوی‌پور درباره مشکلات ناشی از رفت‌وآمد والدین در ساعات مدرسه گفت: توقف‌های مکرر در حاشیه معابر برای رساندن دانش‌آموزان، باعث تشدید ترافیک شده است. مدیریت زمان ورود دانش‌آموزان در دو بازه زمانی به کاهش این مشکل کمک کرده.

وی خاطرنشان کرد: فشردگی سفرها و فعالیت شرکت‌های خصوصی در مناطق ۱، ۳ و ۶ موجب افزایش ترافیک بعدازظهرها می‌شود.

ضرورت احداث تونل برای کاهش بار ترافیکی در نقاط کلیدی

موسوی‌پور با اشاره به مشکلات ترافیکی در پل‌های فجر، میدان ونک و حقانی، تاکید کرد: ایجاد تونل در محدوده مدرس–حقانی به سمت اشرفی اصفهانی می‌تواند فشار ترافیکی را به شکل قابل‌توجهی کاهش دهد.

توقیف ۳۸ موتور سنگین بدون پلاک طی شش ماه

وی از ممنوعیت تردد موتورسیکلت‌های سنگین فاقد پلاک خبر داد و گفت: در ۶ ماه گذشته، ۳۸ دستگاه توقیف شده و متأسفانه ۵ نفر در تصادفات این موتورها جان خود را از دست داده‌اند.

ضرب‌الاجل برای انتقال خودروهای رها شده در معابر

موسوی‌پور اعلام کرد: خودروهای رها شده در حاشیه معابر، تا پایان هفته فرصت دارند که منتقل شوند، در غیر این صورت به دستور مقام قضایی با جرثقیل جمع‌آوری خواهند شد.

رئیس پلیس راهور تهران گفت: برخورد با تخلفات پارکینگ مخصوصاً جایگاه معلولان با روش سنتی ممکن نیست. با همکاری شهرداری، استفاده از ۱۴۵ هزار سامانه هوشمند آغاز شده تا این تخلفات به‌صورت دقیق و سریع کنترل شود.